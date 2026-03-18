FPT "chơi lớn" tại Nhật Bản, hợp tác chiến lược với tập đoàn tài chính hàng đầu thúc đẩy chuyển đổi số

Lễ ký kết hợp tác giữa FPT và KFG diễn ra tại Nhật Bản.

Mới đây, FPT đã ký kết biên bản ghi nhớ với Kyushu (KFG), một trong những tập đoàn tài chính hàng đầu Nhật Bản, nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, tối ưu vận hành và tăng trưởng bền vững của KFG.

Kết hợp kinh nghiệm chuyên môn và năng lực triển khai toàn cầu của FPT với vị thế, hiểu biết thị trường và mạng lưới đối tác khu vực của KFG, hai bên hướng tới phát triển các giải pháp chuyển đổi số toàn diện và kiến tạo giá trị lâu dài. Cụ thể, hai doanh nghiệp sẽ cùng phát triển các giải pháp công nghệ tiên tiến, tăng cường sự hiện diện của KFG và các đối tác tại thị trường Việt Nam, đồng thời khai thác các cơ hội kinh doanh mới, góp phần xây dựng nền tảng cho vận hành hiệu quả và tăng trưởng bền vững cho KFG tại Nhật Bản và khu vực.

Từ năm 2023, FPT đã hợp tác với các công ty thành viên của KFG và mang lại những kết quả tích cực cho toàn bộ hệ sinh thái của tập đoàn. Điển hình trong số đó là dự án Tansakukun – hệ thống quản lý phát thải CO₂ do FPT và Higo Bank, công ty thành viên của KFG, cùng phát triển. Hệ thống hiện đã được triển khai trên phạm vi toàn Nhật Bản và được đánh giá là một trong những dự án tiêu biểu của các ngân hàng khu vực. Trong tương lai, hai bên tập trung nâng cấp hạ tầng số, nhằm tiếp tục mang lại những giá trị thiết thực cho khách hàng, cộng đồng và các ngành kinh tế chủ chốt trong khu vực.

Ông Đỗ Văn Khắc, Phó Tổng Giám đốc FPT Software kiêm Giám đốc Công ty FPT Nhật Bản, Tập đoàn FPT, khẳng định: “Lĩnh vực tài chính Nhật Bản đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mới, trong đó sáng tạo số và hợp tác hệ sinh thái đang đóng vai trò ngày càng quan trọng. Với định hướng AI-First, FPT sẵn sàng đồng hành cùng KFG trong hành trình nâng cao năng lực số và chuyển đổi số. Thông qua nền tảng AI toàn diện FleziPT, chúng tôi cam kết sẽ mang đến những giải pháp thông minh, hiệu quả rõ rệt, được triển khai với tốc độ và quy mô vượt trội”.

Sau hơn 2 thập kỷ hiện diện tại Nhật Bản, FPT đã trở thành một trong những doanh nghiệp công nghệ có vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất tại thị trường này, đồng thời khẳng định vị thế tiên phong trong chuỗi giá trị công nghệ Nhật Bản. Mặt khác, FPT đã từng bước làm chủ những công nghệ chiến lược và chuyển giao công nghệ về Việt Nam.

Doanh nghiệp hiện có 5.000 nhân sự làm việc tại 18 văn phòng và trung tâm nghiên cứu khắp nước Nhật, cùng hơn 15.000 chuyên gia toàn cầu chuyên trách thị trường Nhật Bản, cung cấp các dịch vụ và giải pháp công nghệ cho hơn 450 khách hàng trên thế giới. FPT đặt mục tiêu đạt doanh thu 1 tỷ USD tại thị trường Nhật Bản vào năm 2027 và gia nhập top 15 doanh nghiệp CNTT lớn nhất tại quốc gia này.

Tập đoàn FPT là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ và dịch vụ CNTT toàn cầu, có trụ sở tại Việt Nam. FPT hoạt động trong ba lĩnh vực cốt lõi gồm Công nghệ, Viễn thông và Giáo dục. Suốt hơn ba thập kỷ qua, FPT đã không ngừng cung cấp các giải pháp mang lại giá trị thiết thực cho hàng triệu cá nhân và hàng chục nghìn tổ chức trên toàn thế giới. Với cam kết nâng tầm vị thế Việt Nam trên bản đồ công nghệ toàn cầu và cung cấp giải pháp AI đẳng cấp thế giới cho các doanh nghiệp quốc tế, FPT tập trung phát triển theo ba hướng chuyển đổi chiến lược: Chuyển đổi số, Chuyển đổi trí tuệ và Chuyển đổi xanh. Năm 2025, FPT ghi nhận doanh thu 2,66 tỷ USD và có hơn 54.000 nhân sự hoạt động trong các lĩnh vực chủ chốt.