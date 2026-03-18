GELEX Electric đặt mục tiêu doanh thu hơn 27.200 tỷ đồng, tiếp tục duy trì cổ tức cao

Kế hoạch doanh thu 27.242 tỷ đồng

Theo tài liệu trình cổ đông, năm 2026 GELEX Electric đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất 27.242 tỷ đồng, tăng khoảng 7% so với kết quả thực hiện năm 2025. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất dự kiến đạt 2.705 tỷ đồng, giảm 36,5% so với năm trước.

Ban lãnh đạo doanh nghiệp cho biết, kế hoạch năm 2026 được xây dựng theo hướng thận trọng và bền vững, trong bối cảnh năm 2025 ghi nhận một số khoản lợi nhuận đột biến từ hoạt động thoái vốn và tái cấu trúc danh mục đầu tư. Việc không còn ghi nhận các yếu tố bất thường này khiến mức lợi nhuận kế hoạch năm 2026 thấp hơn so với nền cao của năm trước. Song song đó, doanh nghiệp dự kiến gia tăng phân bổ nguồn lực cho hoạt động nghiên cứu – phát triển (R&D), phát triển sản phẩm mới và nâng cao năng lực công nghệ, qua đó củng cố nền tảng tăng trưởng dài hạn.

Kết quả kinh doanh của GEE những năm gần đây và kế hoạch năm 2026.

Năm 2025, GELEX Electric ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 25.463 tỷ đồng, tăng 20,5% so với năm 2024 và hoàn thành 107% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 4.262 tỷ đồng, tăng 98% so với cùng kỳ, tương đương 121,7% kế hoạch năm.

Kết quả này đến từ việc doanh nghiệp duy trì vị thế tại các thị trường truyền thống, đồng thời tăng cường quản trị chi phí, tối ưu hoạt động sản xuất và áp dụng chính sách giá linh hoạt theo diễn biến thị trường. Các đơn vị thành viên chủ lực như CADIVI, THIBIDI, EMIC và MEE tiếp tục ghi nhận tăng trưởng tích cực, đóng góp quan trọng vào kết quả chung của toàn hệ thống.

Cổ tức tiền mặt 55%, tăng vốn điều lệ thêm 75%

Với kết quả kinh doanh khả quan năm 2025, GELEX Electric dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tổng tỷ lệ 55%.

Trước đó, doanh nghiệp đã tạm ứng 30%, và sẽ chốt quyền tạm ứng cổ tức lần 2 với tỷ lệ 25% vào ngày 20/3, dự kiến thanh toán vào ngày 8/4/2026.

Ngoài ra, công ty cũng trình cổ đông phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo kế hoạch, GELEX Electric sẽ phát hành thêm khoảng 274,5 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 4:3 (75%). Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2026 sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác nhận đã nhận đầy đủ hồ sơ báo cáo phát hành.

Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của doanh nghiệp sẽ tăng từ khoảng 3.660 tỷ đồng lên hơn 6.404 tỷ đồng.

Đối với năm 2026, doanh nghiệp tiếp tục trình cổ đông duy trì chính sách cổ tức ở mức 30%, được chi trả từ lợi nhuận sau thuế và nguồn lợi nhuận giữ lại.

R&D tiếp tục là trụ cột chiến lược

Theo định hướng hoạt động năm 2026, GELEX Electric đặt trọng tâm vào chiến lược hợp lực – đổi mới – phát triển bền vững, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển 2026–2030.

Doanh nghiệp xác định sứ mệnh "đồng hành cùng quốc gia trong kỷ nguyên hiện đại hóa và hội nhập quốc tế", đồng thời hướng tới tầm nhìn "kiến tạo hệ sinh thái công nghệ cao chinh phục thị trường quốc tế". Trên cơ sở đó, công ty sẽ tiếp tục định hướng chiến lược sản xuất – kinh doanh và thúc đẩy hợp lực trong toàn hệ thống các đơn vị thành viên.

Trong đó, nghiên cứu – phát triển (R&D) được xác định là một trụ cột chiến lược. GELEX Electric định hướng hỗ trợ các công ty thành viên phát triển các dòng thiết bị điện có hàm lượng công nghệ cao, thân thiện môi trường và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời tìm kiếm cơ hội hợp tác với các đối tác chiến lược trong hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm.

Song song với đó, doanh nghiệp tiếp tục mở rộng thị trường trong nước và thúc đẩy hoạt động xuất khẩu.

Đặc biệt, doanh nghiệp hướng đến 3 giá trị định vị: (1) Trở thành trụ cột trong các dự án hạ tầng điện quốc gia (2) Tiên phong đổi mới dựa trên công nghệ (3) Dẫn đầu về giải pháp điện toàn diện đặc biệt trong hệ thống lưới điện thông minh.