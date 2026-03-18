Chứng khoán DSC hoàn tất đợt phát hành ESOP

CTCP Chứng khoán DSC (Chứng khoán DSC, mã: DSC, sàn HoSE) công bố ngày 6/3 vừa qua đã hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP).

Theo đó, DSC đã phân phối 3,47 triệu trong tổng số 5 triệu cổ phiếu đăng ký phát hành cho 79 cán bộ nhân viên; tương ứng 69,44% tổng số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành. Cổ phiếu ESOP chỉ được chuyển nhượng 40% sau 1 năm, 30% sau 2 năm và 30% còn lại sau 3 năm kể từ ngày phát hành.

Giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó công ty thu về 34,7 tỷ đồng từ đợt phát hành. Mục đích phát hành nhằm thu hút lao động có trình độ cao, tạo sự gắn bó và gắn kết lợi ích người lao động với lợi ích của công ty; tạo động lực cho cán bộ quản lý, người lao động giỏi hoàn thành nhiệm vụ, cùng nhau góp sức trong sự nghiệp phát triển của công ty; khuyến khích nâng cao vai trò, gắn kết trách nhiệm của cán bộ chủ chốt, cùng nhau chia sẻ thành công của công ty.

Hoàn tất đợt phát hành ESOP, DSC tăng số cổ phiếu lưu hành lên mức 278,4 triệu cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ 2.784,7 tỷ đồng.

Theo phương án được công bố trước đó, Chứng khoán DSC sẽ phát hành 5 triệu cổ phiếu ESOP, tương đương tỷ lệ 1,8182% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu từ 11/2 đến 6/3/2026.

Công ty công bố danh sách 150 cán bộ nhân viên được phân phối cổ phiếu ESOP đợt này. Trong đó, ông Bạch Quốc Vinh - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc dự kiến được phân phối nhiều nhất với 1,5 triệu cổ phiếu.

Bên cạnh đó, 5 Giám đốc Khối gồm bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, ông Đỗ Tiến Hưng, ông Trần Minh Toản, ông Nguyễn Hữu Thịnh và ông Võ Đình Tuấn dự kiến được phân phối 140.000 cổ phiếu mỗi người.

Đến ngày 3/3 vừa qua, ông Bạch Quốc Vinh báo cáo đã mua vào 1,5 triệu cổ phiếu DSC, qua đó nâng sở hữu từ gần 403.000 cổ phiếu (0,15%) lên hơn 1,9 triệu cổ phiếu (0,69%). Phương thức giao dịch là mua trực tiếp từ tổ chức phát hành.

Về hoạt động kinh doanh, lũy kế năm 2025, doanh thu của DSC đạt 695 tỷ đồng, tăng 38,1% so với năm 2024 và hoàn thành 122,7% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 344 tỷ đồng, tăng 56% so với năm trước, vượt 32% kế hoạch ĐHĐCĐ giao phó.

Xét về cơ cấu đóng góp vào lợi nhuận, hoạt động dịch vụ cốt lõi như môi giới chứng khoán, cho vay ký quỹ tiếp tục đóng góp 175 tỷ đồng lợi nhuận, tương ứng 51% tổng lợi nhuận trước thuế năm 2025.

Hoạt động tự doanh đem về 127 tỷ đồng lợi nhuận, chiếm 37% lợi nhuận trước thuế cả năm. Mảng tư vấn và ủy thác đầu tư đóng góp 11% (37 tỷ đồng), trong khi ngân hàng đầu tư (IB) chiếm 1% (5 tỷ đồng).