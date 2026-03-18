Quỹ vàng lớn nhất thế giới tiếp tục xả hàng tấn vàng khi giá rớt mốc 5.000 USD/oz

Theo dữ liệu từ Muavangbac.vn, quỹ vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust tiếp tục bán ròng 1,15 tấn vàng trong ngày 17/3, qua đó kéo tổng lượng nắm giữ xuống dưới 1.070 tấn, đánh dấu phiên thứ tư liên tiếp quỹ này xả hàng.

Đáng chú ý, động thái bán ra diễn ra trong bối cảnh giá vàng thế giới biến động mạnh và đánh mất mốc 5.000 USD/ounce. Tính từ đỉnh gần nhất thiết lập hồi đầu tháng 3, giá kim loại quý đã giảm khoảng xấp xỉ 8%, cho thấy áp lực điều chỉnh ngày càng rõ nét.

Theo phân tích từ Bank for International Settlements, diễn biến của giá vàng trong giai đoạn này khó có thể lý giải hoàn toàn bằng các yếu tố cơ bản, dù có sự thay đổi trong kỳ vọng về đồng USD và chính sách tiền tệ của Mỹ. Thay vào đó, nguyên nhân chủ yếu đến từ cấu trúc thị trường, đặc biệt là dòng tiền mang tính đầu cơ và mức độ sử dụng đòn bẩy cao.

Trong giai đoạn tăng giá, dòng tiền từ nhà đầu tư cá nhân đổ mạnh vào các quỹ ETF vàng, tạo ra áp lực mua một chiều và đẩy giá vượt xa giá trị tài sản ròng. Tuy nhiên, khi xu hướng đảo chiều, các quỹ ETF, đặc biệt là ETF sử dụng đòn bẩy, buộc phải bán ra để tái cân bằng danh mục, qua đó khuếch đại đà giảm của giá vàng.

Cùng với đó, việc giá giảm nhanh đã kích hoạt các đợt gọi ký quỹ trên thị trường hợp đồng tương lai, buộc nhiều nhà đầu tư phải bán tháo để giảm đòn bẩy. Quá trình này tạo ra hiệu ứng dây chuyền, khiến giá vàng chịu thêm áp lực và rơi vào vòng xoáy tự củng cố giữa bán ra và giảm giá.

Ở góc độ vĩ mô, ông Daniel Pavilonis, chuyên gia tại RJO Futures, cho rằng xu hướng ngắn hạn của vàng sẽ phụ thuộc lớn vào diễn biến lợi suất trái phiếu Mỹ, đặc biệt là kỳ hạn 10 năm. Trong bối cảnh giá năng lượng gia tăng, áp lực lạm phát khiến lợi suất có xu hướng đi lên, từ đó làm gia tăng chi phí cơ hội nắm giữ vàng và gây bất lợi cho kim loại quý.

Ông nhận định, vàng hiện không chỉ phản ánh vai trò trú ẩn mà còn chịu chi phối mạnh bởi các biến động vĩ mô, đặc biệt là mối quan hệ giữa lợi suất, giá dầu và thị trường chứng khoán. Khi lợi suất tăng cùng với giá dầu, vàng thường chịu áp lực điều chỉnh; ngược lại, nếu lợi suất hạ nhiệt, kim loại quý có thể phục hồi cùng các tài sản rủi ro.

Trong kịch bản tiêu cực, nếu căng thẳng địa chính trị kéo dài, đẩy giá năng lượng và lợi suất tiếp tục leo thang, giá vàng có thể đối mặt với nhịp giảm sâu hơn. Theo ông Pavilonis, không loại trừ khả năng kim loại quý này lùi về vùng 4.200 USD/ounce.