Cổ đông lớn Chứng khoán Rồng Việt giao dịch hàng chục triệu cổ phiếu

Các cổ đông lớn của Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC, mã: VDS, sàn HoSE) liên tục biến động sở hữu khi giao dịch lượng lớn cổ phiếu trong thời gian gần đây.



Trong đó, Công ty cổ phần Thực phẩm Đông lạnh Kido (KDF) báo cáo đã nhận chuyển nhượng tổng cộng 14,5 triệu cổ phiếu VDS bằng phương thức thỏa thuận trong 3 phiên liên tiếp.

Cụ thể, KDF đã mua 5 triệu cổ phiếu trong ngày 13/3; 4,8 triệu cổ phiếu trong phiên 16/3 và 4,7 triệu cổ phiếu trong phiên 17/3. Qua đó, Thực phẩm Đông lạnh Kido tăng sở hữu từ 41 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 15,07%) lên mức 55,5 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 20,4%).

Pháp nhân liên quan đến KDF là Công ty Cổ phần Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood Bình Dương đang sở hữu 11,75 triệu cổ phiếu VSD, tương đương 4,32% vốn.

Ở chiều ngược lại, cổ đông Nguyễn Hoàng Hiệp báo cáo bán thỏa thuận tổng cộng 12,78 triệu cổ phiếu VDS trong cùng khoảng thời gian trên. Cụ thể, cổ đông này đã bán 3,28 triệu cổ phiếu trong phiên 13/3, 4,8 triệu cổ phiếu trong phiên 16/3 và 4,7 triệu cổ phiếu trong phiên 17/3. Qua đó, cá nhân này giảm sở hữu từ 32,69 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 12,02%) xuống 19,9 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 7,32%).

Trước đó, Thực phẩm Đông lạnh Kido gom 20 triệu cổ phiếu VDS trong 4 phiên liên tiếp từ 9-12/3/2026. Ngược lại, cổ đông Nguyễn Xuân Đô bán ra lượng cổ phiếu đúng bằng KDF mua vào cũng trong phiên 9-10/3 bằng hình thức thỏa thuận trên sàn, qua đó giảm sở hữu xuống 11,7 triệu cổ phiếu, chiếm 4,31% vốn và không còn là cổ đông lớn của Chứng khoán Rồng Việt.

Tính đến cuối năm 2025, Chứng khoán Rồng Việt còn có các cổ đông lớn khác gồm: Chủ tịch Nguyễn Miên Tuấn nắm giữ 45,6 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 16,79%); bà Phạm Mỹ Linh (mẹ của ông Phạm Hữu Luân - Thành viên HĐQT VDS) nắm 24,99 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 9,19%).

Mới đây, Chứng khoán Rồng Việt thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2025.

Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2025 vào ngày 16/4/2026. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự là 9/3/2026.

Tại đại hội, Chứng khoán Rồng Việt sẽ trình cổ đông các báo cáo gồm Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch năm 2026; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026; Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026.

Đồng thời, doanh nghiệp cũng trình cổ đông thông qua các tờ trình gồm: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán; Tờ trình Phương án phát hành tăng vốn điều lệ năm 2026; Tờ trình thông qua việc niêm yết trái phiếu Rồng Việt phát hành ra công chúng;.... và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).