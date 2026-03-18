BIDV chuẩn bị phát hành riêng lẻ, tiếp tục kế hoạch tăng vốn 2026

18-03-2026 - 07:54 AM | Thị trường chứng khoán

BIDV chuẩn bị phát hành riêng lẻ, tiếp tục kế hoạch tăng vốn 2026

Bên cạnh kế hoạch phát hành riêng lẻ, BIDV dự kiến trong năm 2026 dự kiến tiếp tục chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ chi trả trên 30%.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa công bố đã nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV – mã BID).

Theo BIDV, phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 440/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2025, Nghị quyết ĐHĐCĐ số 197/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/3/2026, Nghị quyết HĐQT số 32/NQ-BIDV ngày 13/01/2026, Nghị quyết HĐQT số 92/NQ-BIDV ngày 06/02/2026 và các quy định của pháp luật. Việc UBCKNN xác nhận nhận đủ hồ sơ là một bước trong lộ trình triển khai kế hoạch tăng vốn đã được ngân hàng công bố. Dự kiến đợt tăng vốn sẽ hoàn thành ngay trong tháng 3/2026

Bên cạnh kế hoạch phát hành riêng lẻ, BIDV dự kiến trong năm 2026 dự kiến tiếp tục gia tăng năng lực tài chính thông qua thực hiện tăng vốn từ nguồn lợi nhuận để lại của các năm 2023, 2024 và từ các nguồn vốn chủ sở hữu khác, với tỷ lệ chi trả trên 30% bằng cổ phiếu và sẽ thực hiện ngay sau khi hoàn tất đợt phát hành riêng lẻ theo kế hoạch.

Trong bối cảnh nhu cầu vốn trung – dài hạn và yêu cầu về chuẩn an toàn vốn ngày càng cao, các kế hoạch tăng vốn của BIDV được kỳ vọng góp phần củng cố nền tảng tài chính, mở rộng dư địa triển khai hoạt động kinh doanh và đáp ứng các mục tiêu phát triển trong giai đoạn tới.

Hà Linh

Nhịp Sống Thị Trường

