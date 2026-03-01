Một thế lực vừa "tung" hơn 1.300 tỷ gom cổ phiếu HOSE, ngược chiều bán mạnh DGC

Sau phiên giảm điểm nhẹ, thị trường tiếp tục phục hồi trong phiên 17/3. Chỉ số tạo khoảng trống tăng giá đầu phiên vượt lên mốc tâm lý 1.700 điểm dưới ảnh hưởng của nhóm cổ phiếu bất động sản, công nghệ, ngân hàng... Kết phiên VN-Index tăng 17,08 điểm (+1,01%) lên mức 1.710,29 điểm. Về giao dịch khối ngoại, nhóm NĐTNN tiếp tục bán ròng 700 tỷ đồng trên toàn thị trường.﻿

Tự doanh CTCK mua ròng đột biến 1.321 tỷ đồng trên HOSE.

Cụ thể, GEE được mua ròng đột biến 675 tỷ, cùng với đó MSN được mua ròng 89 tỷ đồng. Theo sau là HPG (74 tỷ), TCB (65 tỷ), VIC (62 tỷ), FPT (60 tỷ), SHB (60 tỷ), ACB (50 tỷ), MWG (47 tỷ) và HDB (46 tỷ đồng) đều được tự doanh CTCK mua mạnh.

Chiều ngược lại, nhóm CTCK bán ròng mạnh nhất tại DGC với giá trị -45 tỷ đồng, tiếp theo là VCB (-44 tỷ), VIB (-29 tỷ), VCI (-10 tỷ) và STB (-8 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như PVT (-7 tỷ), GMD (-7 tỷ), HAG (-5 tỷ), BCM (-4 tỷ) và DCM (-4 tỷ đồng).