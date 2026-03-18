Tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa rót 10.000 tỷ để xây dựng một thứ trên 34 tỉnh, thành, làm ngay trong năm nay

Đó là siêu trạm sạc.

Hôm nay (18/3), CTCP Phát triển trạm sạc toàn cầu V-Green (thuộc hệ sinh thái Vingroup) công bố đầu tư 10.000 tỷ đồng để triển khai 99 siêu trạm sạc dọc các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ trên cả nước ngay trong năm nay. Theo đó, mỗi siêu trạm sạc có thể phục vụ cùng lúc 100 ô tô điện với thời gian sạc chỉ từ 15 phút hoàn toàn từ nguồn năng lượng sạch là điện gió và điện mặt trời.

V-Green cho biết, 99 siêu trạm sạc sẽ được doanh nghiệp bố trí dọc các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ lớn với khoảng cách hợp lý, trải dài trên địa phận 34 tỉnh, thành phố nhằm đảm bảo đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển xa, liên tỉnh hoặc xuyên Việt của người dùng xe điện VinFast. Đáng chú ý, mỗi siêu trạm sạc được quy hoạch tới 100 súng sạc công suất 150kW, để đáp ứng nhu cầu sạc siêu nhanh, đảm bảo chỉ sau 15 phút là xe có đủ năng lượng tiếp tục hành trình.

Đặc biệt, 100% siêu trạm sạc này đều sử dụng nguồn năng lượng sạch từ điện gió và điện mặt trời, lưu trữ trong các hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) do VinFast nghiên cứu, phát triển và sản xuất.

99 siêu trạm sạc sẽ cơ bản hoàn thành trong năm 2026

V-Green sẽ triển khai 99 siêu trạm sạc dọc các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ trên cả nước. Ảnh: VIC

Theo bà Phạm Thanh Thúy, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc CTCP V-Green: “Hệ thống siêu trạm sạc được bố trí trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ không chỉ thuận tiện mà còn sạc siêu nhanh và siêu nhiều cùng lúc sẽ giải quyết cơ bản mọi nhu cầu sạc xe của người dùng. Với 99 siêu trạm sạc, khách hàng sử dụng xe điện VinFast có thể an tâm tuyệt đối trên mọi cung đường dài, ngay cả trong những giai đoạn cao điểm nhất”.

Theo kế hoạch đề ra, việc đầu tư phát triển 99 siêu trạm sạc sẽ được V-Green xúc tiến triển khai sớm với mục tiêu cơ bản hoàn thành trong năm nay. Việc này nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cao của người dùng và số lượng ô tô điện VinFast bán ra thị trường ngày càng lớn.

Với mô hình sạc siêu nhanh, siêu tiện lợi và vận hành hoàn toàn không phát thải, hệ thống siêu trạm sạc V-Green không chỉ đáp ứng tốt các hành trình dài, liên tục mà còn góp phần đáng kể vào việc giảm khí thải carbon ra môi trường, từ đó hướng tới mục tiêu Net Zero vào năm 2050 của Việt Nam.

Tính đến hết năm 2025, Công ty V-Green đã hoàn thiện quy hoạch 150.000 cổng sạc ô tô, xe máy điện trên khắp Việt Nam. Trong thời gian tới, doanh nghiệp sẽ tập trung đầu tư trọng điểm cho các siêu trạm sạc để đáp ứng nhu cầu đi xa của người dùng ô tô điện và mở rộng mạng lưới tủ đổi pin xe máy điện để đảm bảo sự thuận tiện tối đa cho tất cả khách hàng.

V-Green được tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, sáng lập vào năm 2024. Trong đó, tỷ phú giàu nhất Việt Nam nắm 90% vốn. Hiện nay, vốn điều lệ của V-Green ở mức 3.500 tỷ đồng.

Trên thực tế, V-Green hoạt động độc lập trong vai trò đối tác phát triển mạng lưới trạm sạc cho VinFast trên quy mô toàn cầu. Tại Việt Nam, doanh nghiệp đã dẫn đầu thị phần trong mảng này, khi đến nay đã triển khai 4.500 trạm đổi pin xe máy điện, và dự kiến tăng gấp 10 lần số này vào cuối quý I/2026. Ngoài ra, V-Green hiện còn vận hành hạ tầng sạc điện tại một số quốc gia như Indonesia, Philippines, Ấn Độ...