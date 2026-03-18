Hơn 7% cổ phần Hóa chất Đức Giang "chất sàn" không có người mua

Áp lực bán tháo tại cổ phiếu DGC của Hóa chất Đức Giang diễn ra quyết liệt sau thông tin Chủ tịch cùng nhiều lãnh đạo doanh nghiệp bị bắt, cho thấy tâm lý hoảng loạn vẫn bao trùm nhà đầu tư.

Ngay từ đầu phiên 18/3, cổ phiếu DGC tiếp tục nằm sàn, "trắng bên mua". Thị giá DGC qua đó lùi về 64.000 đồng/cp, mức thấp nhất trong khoảng 2 tháng trở lại đây. Tính đến 9h45, lượng cổ phiếu dư bán giá sàn đã lên tới hơn 28 triệu đơn vị (tương đương 7,4% khối lượng lưu hành), chỉ có khoảng 270.000 cổ phiếu được khớp lệnh.

Mới đây, ngày 17/3, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã khởi tố vụ án “Gây ô nhiễm môi trường; Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Tập đoàn Hóa chất Đức Giang và các đơn vị liên quan; đồng thời, khởi tố đối với 14 bị can.

Theo công bố, ông Đào Hữu Huyền, Chủ tịch Hội đồng quản trị, cùng ông Đào Hữu Duy Anh, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và một số cá nhân khác tại tập đoàn, đơn vị tại Lào Cai, CTCP Phốt pho Apatit Việt Nam và Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang – Đắk Nông đã bị khởi tố. Trong đó, nhiều cá nhân bị áp dụng biện pháp bắt tạm giam.

Sau thông tin trên, cổ phiếu DGC đã bị bán tháo ồ ạt và giảm sàn “trắng bên mua” phiên 17/3, dư bán giá sàn lên đến hơn 12 triệu đơn vị. Trước đó vào cuối tháng 12/2025, cổ phiếu DGC cũng từng có giai đoạn giảm sàn liên tiếp trong nhiều phiên dù không có thông tin bất thường nào được công bố.

Ở một diễn biến liên quan, Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam (MASVN) đã thông báo loại cổ phiếu CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã DGC) ra khỏi danh sách cấp margin.﻿

Được biết, Hóa chất Đức Giang là công ty xuất khẩu phốt pho vàng top đầu thế giới với doanh thu chục nghìn tỷ và lợi nhuận hàng nghìn tỷ mỗi năm.