Một thế lực "tung tiền" bắt đáy khi giá bạc trượt khỏi mốc 80 USD/oz

Theo dữ liệu từ Muavangbac.vn, quỹ bạc lớn nhất thế giới iShares Silver Trust (SLV) do BlackRock quản lý đã trở lại mua ròng 34 tấn bạc trong ngày 17/3 sau 2 phiên bán ròng mạnh tay liền trước. Hiện tại, quỹ này đang nắm giữ 15.390 tấn bạc, tương đương quy mô 39,1 tỷ USD.

﻿SLV tung tiền "bắt đáy" trong bối cảnh giá bạc trên sàn COMEX (Mỹ) đã trượt khỏi mốc then chốt 80 USD/oz, tương đương sụt giảm gần 2% về 79,3 USD/oz (chốt phiên 17/3). So với vùng đỉnh hồi cuối tháng 1/2026, giá bạc đã mất hơn 30% giá trị.

Tương tự như bạc, giá vàng cũng đánh mất mốc then chốt 5.000 USD/oz trong phiên 17/3.

Giá vàng và bạc đang loay hoay tại các vùng hỗ trợ quan trọng trong bối cảnh đà phục hồi của đồng USD trở thành lực cản, kìm hãm khả năng bứt phá của kim loại quý trong ngắn hạn.

Kim loại quý tiếp tục gặp khó khăn trong việc thu hút động lực tăng giá mới, ngay cả khi tình trạng hỗn loạn đang diễn ra ở Trung Đông làm gia tăng thêm sự bất ổn địa chính trị và các vấn đề về chuỗi cung ứng gây áp lực lên tăng trưởng toàn cầu.

Các nhà phân tích nhận định rằng vàng và bạc tiếp tục gặp khó khăn do cuộc chiến giữa Mỹ và Israel chống lại Iran hỗ trợ đồng USD, xuất phát từ nỗi lo ngại về thanh khoản trên thị trường tài chính toàn cầu. Mặc dù chỉ số DXY không thể giữ vững trên mức 100 điểm, nhưng nó không chịu nhiều áp lực bán và hiện đang giao dịch ở mức 99,17.

Đồng thời, giá dầu tăng cao – với giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) giao dịch trên 95 USD một thùng – tiếp tục làm dấy lên lo ngại về lạm phát, khiến lợi suất trái phiếu 10 năm duy trì ở mức trên 4%.

Mối đe dọa lạm phát mới này tạo ra một trở ngại khác cho vàng, vì nó có thể buộc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) bắt đầu cuộc họp chính sách tiền tệ kéo dài 2 ngày phải duy trì lập trường chính sách tiền tệ trung lập lâu hơn dự kiến. Thị trường đã bắt đầu điều chỉnh giảm kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất trong nửa cuối năm 2026.

Áp lực bán ra trong ngắn hạn là có song nhiều nhà phân tích vẫn chưa sẵn sàng từ bỏ các kim loại quý này. Một số nhà phân tích cho rằng vàng và bạc có thể thu hút nhu cầu trú ẩn an toàn trở lại nếu cuộc chiến ở Iran kéo dài.

Ole Hansen, Trưởng bộ phận Chiến lược Hàng hóa tại Saxo Bank, cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội rằng giá vàng tiếp tục giữ vững trên mức trung bình động 50 ngày, ngay cả khi nó có vẻ dễ bị suy yếu hơn nữa.

“Lý do nắm giữ tài sản hữu hình trong dài hạn vẫn còn nguyên vẹn; tuy nhiên, những lo ngại về lạm phát gia tăng – làm tăng lợi suất trái phiếu dài hạn và hỗ trợ đồng USD mạnh hơn – đã tạo ra những trở ngại ngắn hạn, khuyến khích việc chốt lời sau một thời kỳ tăng trưởng mạnh kéo dài,” ông nói.