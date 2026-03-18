Ông Bùi Cao Nhật Quân giữ vai trò mới tại Novaland

Ngày 16/03/2026, CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã: NVL) và Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank, mã: LPB) đã ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện.

Buổi lễ ký kết có sự tham dự của lãnh đạo cấp cao hai bên. Phía LPBank có ông Hồ Nam Tiến – Chủ tịch HĐQT, ông Vũ Quốc Khánh – Tổng Giám đốc, bà Vũ Nam Hương – Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Ngân hàng Doanh nghiệp, ông Đặng Công Hoàn – Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Ngân hàng Bán lẻ.

Ông Hồ Nam Tiến – Chủ tịch HĐQT LPBank (phải) và ông Bùi Cao Nhật Quân – Chủ tịch Hội đồng điều hành Novaland (trái) trao hoa kỷ niệm, mừng thành công của Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện. Ảnh: LPB.

Về phía Novaland có ông Dương Văn Bắc – Tổng Giám đốc, bà Trần Thị Thanh Vân – Phó Tổng Giám đốc, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan. Đáng chú ý, ông Bùi Cao Nhật Quân (con trai Chủ tịch Bùi Thành Nhơn) được giới thiệu với tư cách là Chủ tịch Hội đồng điều hành.

Ông Bùi Cao Nhật Quân (SN 1982), từng có thời gian đảm nhận chức Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Novaland nhưng đã miễn nhiệm khỏi hai vị trí này vào tháng 5/2017. Theo báo cáo quản trị năm 2025 của NVL, tính đến ngày 31/12/2025, ông Quân không nắm giữ chức vụ nào tại tập đoàn này, tuy nhiên vẫn trực tiếp sở hữu gần 75,32 triệu cổ phần doanh nghiệp, tương đương tỷ lệ sở hữu 3,678%.

Theo thỏa thuận hợp tác, LPBank và Novaland sẽ phối hợp triển khai nhiều nội dung trọng tâm trong hoạt động đầu tư, phát triển dự án và mở rộng các dịch vụ tài chính cho khách hàng.

LPBank sẽ nghiên cứu và xem xét cung cấp các khoản hỗ trợ vốn, tái cấu trúc tài chính và quản trị dòng tiền cho Novaland. Ngân hàng cũng xem xét cung cấp các dịch vụ tín dụng, bảo lãnh và thanh toán cho nhà thầu, nhà cung cấp và các đối tác tham gia triển khai dự án.

Hai bên cũng sẽ triển khai các chương trình tín dụng dành cho khách hàng cá nhân có nhu cầu mua bất động sản do Novaland phát triển.

Ngày 19/3/2026 tới đây, Novaland sẽ chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026, tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ có 1 quyền biểu quyết.

Cuộc họp dự kiến được tổ chức vào ngày 23/4/2026, địa điểm tổ chức và nội dung họp sẽ được công ty thông báo chi tiết tại thư mời họp.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế cả năm 2025, Novaland mang về doanh thu thuần hơn 6.965,3 tỷ đồng, giảm 23,2% so với năm 2024; lợi nhuận sau thuế đạt gần 1.818,7 tỷ đồng, trong khi năm trước báo lỗ ròng hơn 4.394,6 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của Novaland tăng 5,1% so với đầu năm, lên mức hơn 249.792,3 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho hơn 153.391,6 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả đang ở mức gần 190.942,1 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Trong đó, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn hơn 67.190,7 tỷ đồng.