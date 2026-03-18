Gelex Electric đặt mục tiêu doanh thu hơn 27.000 tỷ đồng trong năm 2026

Mới đây, CTCP Điện lực Gelex (Gelex Electric, MCK: GEE, sàn HoSE) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 dự kiến được tổ chức vào ngày 8/4/2026 tới đây.

Theo đó, Gelex Electric sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với doanh thu thuần hợp nhất dự kiến đạt 27.242 tỷ đồng, tăng khoảng 7% so với kết quả đã thực hiện được trong năm 2025.

Tuy nhiên, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến giảm khoảng 38% so với kết quả thực hiện của năm ngoái, ước đạt 2.121 tỷ đồng.

Năm 2025, GELEX Electric ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 25.463 tỷ đồng, tăng 20,5% so với năm 2024 và hoàn thành 107% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 4.262 tỷ đồng, tăng 98% và hoàn thành 121,7% kế hoạch năm.

Ngoài kế hoạch kinh doanh, Gelex Electric cũng sẽ trình cổ đông về phương án chia cổ tức (từ nguồn lợi nhuận sau thuế 2026 và nguồn kết dư) với tỷ lệ 30%.

Trong năm 2026, doanh nghiệp dự kiến chi trả thù lao, lương và các khoản thu nhập khác cho HĐQT với tổng số tiền 2,5 tỷ đồng; tổng mức thu nhập, thù lao của Ban Kiểm soát là 240 triệu đồng.

Song song với đó, Gelex Electric trình cổ đông xem xét và thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến phát hành gần 274,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện quyền 4:3, tức cổ đông sở hữu 4 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 3 cổ phiếu mới phát hành.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá gần 2.745 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ quỹ đầu tư phát triển, thặng dư vốn cổ phần trên Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã kiểm toán và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán (sau khi đã điều chuyển lợi nhuận từ các công ty con về công ty mẹ) của Gelex Electric.

Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2026, sau khi UBCKNN có thông báo bằng văn bản về việc nhận được tài liệu báo cáo phát hành của công ty.

Nếu phương án phát hành cổ phiếu nêu trên được thông qua và triển khai, vốn điều lệ của Gelex Electric dự kiến sẽ tăng từ gần 3.660 tỷ đồng lên gần 6.505 tỷ đồng.