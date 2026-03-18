Đề nghị truy tố "Mr Pips" Phó Đức Nam và 74 bị can trong đường dây lừa đảo, rửa tiền

18-03-2026 - 14:35 PM | Thị trường chứng khoán

Công an TP Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố Phó Đức Nam (tức "Mr Pips") cùng 74 bị can khác về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".

Theo kết luận điều tra, từ năm 2018, Phó Đức Nam (tức Mr Pips; SN 1994, trú tại TP. Hồ Chí Minh, nguyên quán phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) quen biết một đối tượng người Thổ Nhĩ Kỳ tên Isik Uran (SN 1984) và cùng bàn bạc lập, vận hành các website giả mạo sàn giao dịch chứng khoán, ngoại hối quốc tế. Các trang web được thiết kế với tên gọi, giao diện giống các sàn uy tín nhằm tạo lòng tin với nhà đầu tư.

Nam chỉ đạo nhân viên mạo danh chuyên viên tài chính, dụ dỗ khách hàng mở tài khoản, nạp tiền đầu tư. Thực chất, các "sàn" này không kết nối với thị trường quốc tế mà do Nam điều hành, mọi giao dịch đều bị kiểm soát; khi khách hàng thua lỗ, số tiền sẽ thuộc về nhóm đối tượng.

Tang vật vụ án. (ảnh: Công an Hà Nội)

Tại Việt Nam, Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, SN 1990, Hưng Yên) tổ chức thuê văn phòng, tuyển dụng nhân viên, lập các công ty "bình phong" hoạt động dưới danh nghĩa tư vấn, môi giới chứng khoán để tiếp cận, lôi kéo người tham gia.

Đáng chú ý, để thực hiện hành vi phạm tội, Nam chỉ đạo lập tới 85 công ty "ma", phân chia thành nhiều bộ phận như marketing, chăm sóc khách hàng, hỗ trợ kỹ thuật… nhằm vận hành hệ thống lừa đảo chuyên nghiệp.

Cơ quan điều tra xác định, nhóm này đã thực hiện 41 vụ lừa đảo, với tổng số tiền các bị hại nạp vào lên tới hơn 59 tỷ đồng, trong đó chiếm đoạt hơn 55,8 tỷ đồng.

Trong vụ án, Phó Đức Nam bị đề nghị truy tố về cả hai tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sảnRửa tiền.

Theo Phùng Anh (VTV Times)

VTV

