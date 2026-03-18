Chiều 18-3: Cổ phiếu dầu khí lại gây bất ngờ

Ngay khi mở cửa, thị trường khởi đầu vô cùng hưng phấn khi chỉ số VN-Index bật tăng hơn 30 điểm, chạm mốc 1.740 điểm.

Đà tăng này chủ yếu nhờ sức kéo từ cổ phiếu VIC cùng sự đồng thuận của VHM, VPL, GAS và PLX. Tuy nhiên, bảng điện tử nhanh chóng đảo chiều vào nửa cuối phiên do áp lực bán dâng cao trên diện rộng. Nếu không có VIC nỗ lực gánh vác hơn mười hai điểm, thị trường đã chìm trong sắc đỏ.

Chốt phiên sáng, VN-Index chỉ còn giữ được mức tăng nhẹ 2,85 điểm, dừng ở 1.713,14 điểm. Sàn HOSE ngập tràn sắc đỏ với 228 mã giảm và vỏn vẹn 81 mã tăng. Thanh khoản toàn sàn đạt hơn 12.000 tỉ đồng.

Điểm tối nhất của thị trường là đà bán tháo hoảng loạn tại cổ phiếu DGC. Mã này bị ép giảm sàn về mốc 64.000 đồng cùng lượng dư bán chất đống khổng lồ lên tới hơn 29,5 triệu đơn vị.

Kế đến là STB khi mất 4,7% giá trị. Các mã chứng khoán như VCK, VCI cũng chìm sâu.

Ở phiên chiều, áp lực tiếp tục đè nặng lên các nhóm cổ phiếu chứng khoán, ngân hàng và bất động sản. Trong khi nhóm cổ phiếu phân bón, dầu khí hồi phục và bật tăng mạnh mẽ, cùng với một số mã vốn hóa lớn đã giúp VN-Index lội ngược dòng thành công vào những phút cuối phiên.

Đóng cửa, VN-Index nhích nhẹ 3,54 điểm (+0,21%), vươn lên mốc 1.713,83 điểm.

Tuy nhiên, niềm vui không trọn vẹn khi sắc đỏ vẫn lấn lướt trên các mặt trận khác. Rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 suy yếu, đánh mất 4,81 điểm và lùi về mốc 1.868,84 điểm. Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index tăng 0,92 điểm lên 247,78 điểm, trong khi UPCoM-Index mất 0,65 điểm, chốt tại 124,86 điểm.

Thanh khoản thị trường tiếp tục duy trì mức thấp, với hơn 828 triệu cổ phiếu được trao tay, trị giá hơn 24.738 tỉ đồng.

Điểm sáng níu giữ sắc xanh cho thị trường hôm nay đến từ sự trỗi dậy mạnh mẽ của nhóm cổ phiếu dầu khí và phân bón sau vài ngày bị vùi dập bởi áp lực chốt lời. Động lực chính bắt nguồn từ đà tăng phi mã của giá vàng đen thế giới. Căng thẳng địa chính trị leo thang tại Trung Đông, đã đẩy giá dầu Brent vượt mốc 103 USD/thùng và WTI vượt 96 USD/thùng.

Kết phiên, PVS thăng hoa với mức tăng 7,5%, PVD, PVT, PVC đồng loạt tăng trần, trong đó PVC bứt phá tới 9,5%. Các trụ cột đầu ngành như GAS và PLX cũng đồng loạt tăng mạnh 6,1%, đóng vai trò "đầu tàu" kéo điểm cho chỉ số chung.

Trái ngược với sự hưng phấn của nhóm năng lượng, nhóm chứng khoán lại nhanh chóng "xì hơi" sau 2 phiên phục hồi ngắn ngủi. Áp lực chốt lời T+ hiện hữu rõ nét, khiến hàng loạt mã lớn đỏ lửa: SSI giảm 2,3%, VCI sụt 3,4%, VND giảm 1,8% và SHS mất 2,4% giá trị.

Sự kiện gây chấn động mạnh trong phiên 18-3 là những pha "rơi tự do" của hai mã cổ phiếu từng là "con cưng" của thị trường: DGC (Hóa chất Đức Giang) và STB (Sacombank) do ảnh hưởng từ các tin tức tiêu cực.

Cổ phiếu DGC tiếp tục chất sàn cho đến cuối phiên. Trong khi cổ phiếu STB của ngân hàng Sacombank cũng chịu sức ép xả hàng cực mạnh, rớt 6,4% xuống sát mức sát giá sàn 63.300 đồng.

Cú sốc này đến từ việc ngân hàng công bố tờ trình Đại hội đồng cổ đông xin lùi thời hạn Đề án tái cơ cấu sau sáp nhập thêm 4 năm, đến tận 2030. Nút thắt nợ xấu và pháp lý tài sản bảo đảm vẫn còn quá lớn đã dội "gáo nước lạnh" vào kỳ vọng của nhà đầu tư về sự phục hồi thần tốc của nhà băng này.

Bức tranh thị trường càng trở nên u ám khi nhà đầu tư nước ngoài thể hiện thái độ bi quan. Khối ngoại đã có một phiên "xả lũ" với tổng giá trị bán ròng lên tới 2.604,13 tỉ đồng trên sàn HoSE (mua vào 2.715,47 tỉ đồng nhưng bán ra tới 5.319,61 tỉ đồng).

Tâm điểm của cơn bão bán tháo từ khối ngoại trút xuống cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup với giá trị bán ròng lên tới 1.653,27 tỉ đồng.

Bên cạnh VIC, cổ phiếu STB cũng bị khối ngoại thẳng tay "hắt hủi" với giá trị bán ròng 233,96 tỉ đồng, góp phần không nhỏ vào cú rơi sát sàn của mã ngân hàng này. Các mã trụ cột khác cũng chung cảnh ngộ bị xả mạnh như VCB (-217,54 tỉ đồng), KDH (-193,40 tỉ đồng), và BID (-190,99 tỉ đồng).

Ở chiều ngược lại, dòng vốn ngoại chỉ lặng lẽ gom nhặt một số cổ phiếu mang tính phòng thủ và hưởng lợi từ vĩ mô. Tiêu biểu là MSN được mua ròng 150,49 tỉ đồng. Đặc biệt, "bắt sóng" căng thẳng giá dầu, khối ngoại cũng tranh thủ giải ngân vào nhóm dầu khí với PVD (+60,80 tỉ đồng) và PLX (+58,52 tỉ đồng).