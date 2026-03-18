Một cổ phiếu bị khối ngoại "xả" 1.600 tỷ đồng phiên 18/3

Thị trường chứng khoán rung lắc mạnh khi sáng bứt phá mạnh 24 điểm chiều có lúc giảm. Kết thúc phiên 18/3, VN-Index thu hẹp đà tăng còn 3 điểm, tại 1.693 điểm. Thanh khoản cải thiện nhẹ khi giá trị giao dịch trên sàn HOSE đạt hơn 26.000 tỷ đồng.

Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 2.510 tỷ đồng.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 2.604 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu MSN được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 150 tỷ đồng. Theo sau, PVD và PLX là mã tiếp theo được gom mạnh 60 tỷ đồng và 58 tỷ đồng.

(Nguồn Vietcap)

Ngược lại, VIC tiếp tục là cổ phiếu khối ngoại bán mạnh nhất với 1.600 tỷ đồng. Theo sau, các cổ phiếu STB và VCB cũng bị "xả" 235 tỷ đồng và 217 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 94 tỷ đồng

Tại chiều mua, PVS được mua ròng mạnh nhất với giá trị 71 tỷ đồng. Bên cạnh đó, CEO xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 15 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng IDC, LAS, DXP.

Chiều ngược lại, SHS là mã chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị gần 5 tỷ đồng; theo sau VFS bị bán 1 tỷ, VGS, MBS, IVS bị bán từ vài tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại mua ròng 0,07 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu F88 được khối ngoại mua 6 tỷ đồng. Theo sau, HNG và MZG cũng được mua ròng mỗi mã vài trăm triệu đồng.

Ngược chiều, ACV bị khối ngoại bán ròng 13 tỷ đồng. Ngoài ra khối ngoại cũng bán ròng tại DDV, ,...