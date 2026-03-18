Shark Bình bị cáo buộc rửa tiền trong vụ án Mr Pips

Theo thông tin ghi nhận từ Báo Dân trí, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra liên quan đến Mr Pips Phó Đức Nam.

Một điểm đáng chú ý trong vụ án là việc sử dụng hệ thống ví điện tử Ngân Lượng (Công ty CP Ngân Lượng do Nguyễn Hòa Bình, tức Shark Bình làm Chủ tịch HĐQT) làm trung gian thanh toán, qua đó hình thành dòng tiền quy mô lớn liên quan đến các sàn forex.

Forex là sàn giao dịch ngoại hối, trao đổi các loại tiền tệ quốc tế; cho phép nhà đầu tư kiếm lợi nhuận từ sự chênh lệch tỷ giá. Tại Việt Nam, các sàn Forex hiện không được Ngân hàng Nhà nước cấp phép và hoạt động là trái quy định pháp luật.

Kết luận cho thấy, để phục vụ hoạt động nhận tiền của nhà đầu tư, Phó Đức Nam cùng đồng phạm đã sử dụng hệ thống ví điện tử của Công ty Ngân Lượng làm trung gian thanh toán, qua đó hình thành dòng tiền quy mô lớn liên quan nhiều sàn Forex.

Tại Công ty Ngân Lượng, ông Nguyễn Hòa Bình giữ vai trò chỉ đạo chung, quyết định các chính sách phí; Đinh Hồng Quân là Tổng Giám đốc, đại diện pháp luật, chịu trách nhiệm ký các văn bản, báo cáo tài chính. Bộ phận tài chính - kế toán do Nguyễn Thị Thanh Hương phụ trách quản lý dòng tiền và tài khoản ngân hàng.

Trong khi đó, bộ phận kỹ thuật do Bùi Thanh Hải đảm nhiệm việc xây dựng hệ thống thanh toán tự động, bảo mật thông tin. Bộ phận kinh doanh do Trần Thị Thanh Tâm phụ trách tìm kiếm, kết nối khách hàng là các sàn forex, cùng Nguyễn Thùy Linh hỗ trợ chăm sóc khách hàng. Bộ phận vận hành do Nguyễn Thị Nam phụ trách đối soát giao dịch, tiếp nhận và phản hồi thông tin từ khách hàng, ngân hàng và cơ quan chức năng.

Theo quy trình, khách hàng mở ví Ngân Lượng thông qua ứng dụng hoặc website, cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân như họ tên, ngày sinh, căn cước công dân, số điện thoại, email và tài khoản ngân hàng liên kết, sau đó xác thực để sử dụng dịch vụ.

Shark Bình tại Cơ quan điều tra. Ảnh: Bộ Công an

Từ năm 2018, thông qua bộ phận hotline, Trần Thị Thanh Tâm được kết nối với đại diện sàn forex GKFX để thỏa thuận mức phí giao dịch. Sau đó, Phó Đức Nam liên hệ trực tiếp qua Telegram để trao đổi hợp tác.

Theo kết luận điều tra, mức phí được áp dụng gồm 2,5% đối với giao dịch nạp tiền, 1% đối với giao dịch rút tiền và 1.000 đồng mỗi lần rút. Dù phía đối tác đề nghị giảm phí vào năm 2021, mức phí này vẫn được giữ nguyên.

Trong quá trình hoạt động, Phó Đức Nam tiếp tục đưa thêm nhiều sàn forex khác như DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, HonorFX, ScopeMarkets vào hệ thống thanh toán thông qua Ngân Lượng. Để vận hành, các nhóm Telegram được lập với sự tham gia của bộ phận kinh doanh, kỹ thuật, vận hành và nhân viên các sàn nhằm xử lý sự cố giao dịch, đối soát dòng tiền.

Theo nguồn tin từ Báo Tuổi Trẻ, từ tháng 6/2020, Công ty Ngân lượng bắt đầu nhận được các công văn của cơ quan công an xác minh về các ví Ngân Lượng có giao dịch nhận tiền của khách hàng đầu tư sàn forex của Phó Đức Nam.

Khi cơ quan công an bắt đầu xác minh các giao dịch có dấu hiệu vi phạm, dù nhận thức được rủi ro pháp lý, Nguyễn Hòa Bình vẫn bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới không cung cấp thông tin chính xác. Dữ liệu giao dịch bị điều chỉnh nhằm hợp thức hóa hồ sơ gửi cơ quan chức năng.

Cơ quan điều tra cáo buộc, mục đích của nhóm ông Bình là muốn tiếp tục cho ví Ngân Lượng của sàn forex hoạt động nhằm hưởng lợi nhuận từ việc thu phí giao dịch.

Kết luận điều tra nêu, từ giữa năm 2021 đến cuối 2022, mỗi khi có công văn xác minh từ phía công an là nhóm nhân viên của ông Bình lại chụp ảnh và chuyển cho Phó Đức Nam. Từ đó, Nam chỉ đạo nhân viên hợp thức các số liệu tiền nạp, tiền rút rồi chuyển lại để công ty của Shark Bình trả lời cơ quan điều tra.

Kết quả điều tra xác định, từ ngày 15/6/2020 đến 23/9/2022, có 150 bị hại đã chuyển tiền vào các tài khoản ví Ngân Lượng với tổng số tiền hơn 213,4 tỷ đồng. Dòng tiền này được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên Công ty Ngân Lượng tại các ngân hàng lớn, sau đó nạp vào các sàn forex nêu trên.

Cơ quan điều tra kết luận, tài liệu thu thập được đủ cơ sở kết luận các bị can Nguyễn Hòa Bình, Trần Thị Thanh Tâm, Nguyễn Thị Nam phạm tội rửa tiền.

Trước đó, tại vụ án liên quan đến dự án đồng tiền số Antex, ông Nguyễn Hòa Bình bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và trốn thuế.