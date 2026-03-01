Maybank: Lợi nhuận BSR có thể lập đỉnh lịch sử trong năm 2026

Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục tạo áp lực lên thị trường năng lượng toàn cầu, báo cáo mới đây của Chứng khoán Maybank đánh giá rằng CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn (mã: BSR) đang sở hữu nhiều lợi thế đáng chú ý để duy trì hiệu quả hoạt động. ﻿

70% nguồn dầu thô được đảm bảo từ nội địa, giảm rủi ro gián đoạn nguồn cung

Theo Maybank, BSR hiện đã đạt mức tự chủ khoảng 70% nguồn dầu thô, chủ yếu từ các mỏ dầu trong nước. Với 30% còn lại, doanh nghiệp chủ động đa dạng hóa chuỗi cung ứng toàn cầu nhằm giảm thiểu rủi ro địa chính trị, với các khu vực nhập khẩu chính gồm Tây Phi, Địa Trung Hải và Trung Đông.

Báo cáo cũng nhấn mạnh một động lực đáng chú ý trong tháng 3/2026 là việc Chính phủ kích hoạt Luật Dầu khí 2022, yêu cầu các mỏ trong nước ưu tiên bán dầu thô cho các nhà máy lọc dầu nội địa. Maybank cho rằng, quy định này giúp đảm bảo về mặt pháp lý nguồn cung nguyên liệu đầu vào cho BSR trong bối cảnh gián đoạn từ khu vực Trung Đông.

Cơ chế này đồng thời được kỳ vọng tạo ra “lá chắn” trước biến động giá cước VLCC và phí rủi ro tại Trung Đông, qua đó góp phần bảo vệ biên lợi nhuận gộp, duy trì crack spread ổn định và giảm thiểu chi phí tồn kho.

Dịch chuyển sang Diesel giúp BSR có dư địa nhu cầu dài hơn

Một điểm nổi bật trong cơ cấu sản phẩm của BSR đến từ việc dịch chuyển theo hướng gia tăng tỷ trọng dầu Diesel, thể hiện định vị chiến lược rõ ràng hơn. Bộ phận phân tích Chứng khoán Maybank nhấn mạnh, trong khi nhóm sản phẩm chưng cất nhẹ như xăng có thể chịu tác động sớm bởi quá trình điện hóa ở phân khúc xe chở khách, nhóm sản phẩm chưng cất trung bình như Diesel – vốn là thế mạnh của BSR – có khả năng chống chịu tốt hơn.

" BSR hiện tập trung phục vụ các lĩnh vực công nghiệp, logistics và vận tải hàng hóa nặng, những phân khúc mà công nghệ pin hiện nay vẫn chưa thể thay thế hiệu quả. Điều này giúp doanh nghiệp có “dư địa nhu cầu” dài hơn so với các nhà máy lọc dầu phụ thuộc nhiều vào xăng ", báo cáo nêu rõ.

Maybank cũng cho rằng cơ cấu sản phẩm này phù hợp với bối cảnh tăng trưởng nội địa của Việt Nam, khi các ngành xây dựng, sản xuất và logistics nông nghiệp vẫn tiêu thụ nhiều dầu Diesel. Nhờ đó, BSR có mức độ đồng bộ cao với nhu cầu trong nước, hỗ trợ khả năng tiêu thụ và hiệu quả hoạt động.

Dự phóng crack spread 2026 cao nhất lịch sử, lợi nhuận kỳ vọng lập đỉnh

Trên thị trường toàn cầu, Maybank đánh giá crack spread của Diesel đang duy trì ở mức ổn định và bền vững hơn so với xăng. Nhờ khả năng phân bổ gần một nửa sản lượng vào phân khúc có biên lợi nhuận cao này, BSR đã góp phần duy trì biên lợi nhuận tổng thể dương khoảng 4,3%, bất chấp mảng xăng ghi nhận thua lỗ.

Đáng chú ý, giá các sản phẩm chưng cất theo chuẩn Singapore hiện tại – cơ sở được Việt Nam sử dụng để tính giá bán lẻ xăng dầu trong nước – cho thấy BSR đang hưởng mức crack spread thực tế vượt đỉnh năm 2022.

Từ đó, Maybank dự phóng crack spread bình quân năm 2026 của BSR có thể đạt mức cao nhất lịch sử. Kịch bản này được xây dựng dựa trên giả định xung đột Trung Đông kéo dài thêm 1 tháng rồi hạ nhiệt, theo đó crack spread sẽ giảm từ mức đỉnh trung bình khoảng 40 USD/thùng tính đến tháng 3/2026 xuống khoảng 17 USD/thùng vào tháng 6/2026 và duy trì quanh vùng này đến cuối năm.

Bên cạnh đó, đợt bảo dưỡng lớn trong năm 2024 được kỳ vọng sẽ hỗ trợ BSR duy trì mức công suất vận hành cao trong suốt năm 2026. Hiện doanh nghiệp đang duy trì công suất sử dụng ở mức khoảng 125%, cao hơn đáng kể so với mức 108% của năm 2022.

Trên cơ sở đó, Maybank dự phóng lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ của BSR trong năm 2026 đạt 17.840 tỷ đồng . Báo cáo cho biết dự phóng này dựa trên giả định BSR tiếp tục duy trì đủ khối lượng nguyên liệu đầu vào cho hoạt động sản xuất.

Trong khi đó, kế hoạch nâng cấp và mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất lên 171.000 thùng/ngày, đồng thời chuyển đổi sang tiêu chuẩn EURO V, được đánh giá có khả năng thu xếp vốn thuận lợi nhờ bảng cân đối kế toán vững mạnh và vị thế tiền ròng của doanh nghiệp. Tại thời điểm cuối năm 2025, lượng tiền mặt của BSR đạt 42.100 tỷ đồng, cao hơn nhu cầu vốn khoảng 36.100 tỷ đồng.