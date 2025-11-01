Chính thức khởi động chiến dịch 7 Wonders of Future Cities: Cơ hội cho các đô thị Việt Nam trở thành kỳ quan thế giới

7 khu đô thị tiêu biểu toàn cầu sẽ được vinh danh

Sáng kiến này đánh dấu màn khởi động cho hành trình tìm kiếm 7 khu đô thị tiêu biểu toàn cầu, đại diện cho tinh thần đổi mới - sáng tạo, phát triển bền vững và tiến bộ nhân loại, những yếu tố đang định hình diện mạo của các thành phố trong tương lai. Chiến dịch “7 Kỳ quan Thành phố Tương lai” là chiến dịch tiếp theo của chuỗi các chiến dịch toàn cầu, chiến dịch theo chủ đề và chiến dịch quốc gia của New7Wonders – tiêu biểu là “7 Kỳ quan Thế giới Mới ” và “7 Kỳ quan Thiên nhiên Mới”, đã thu hút hơn 600 triệu lượt bình chọn trên toàn cầu.

Ông Bernard Weber, Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch New7Wonders, chia sẻ: “Với ‘7 Kỳ quan Đô thị Tương lai’, chúng tôi đang mở rộng sứ mệnh của mình từ tôn vinh di sản nhân loại đến tôn vinh tầm nhìn của chúng ta. Các kỳ quan của tương lai đang được kiến tạo ngay hôm nay – từ chính những lựa chọn, sức sáng tạo và bản lĩnh của các ‘nhà tiên phong’ trong quy hoạch đô thị”.

Ông Jean-Paul de la Fuente, Giám đốc New7Wonders và Chủ tịch Chiến dịch “7 Kỳ quan Thành phố Tương lai”, cho biết: “Ngày hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc đối thoại toàn cầu, cùng nói về điều gì khiến một thành phố thực sự trở thành ‘thành phố của tương lai’. Đó là câu chuyện về cách sự đổi mới phục vụ con người, cách trí tưởng tượng có thể gắn kết tiến bộ với mục tiêu nhân văn”. Ông nói thêm: “Chúng tôi kỳ vọng chiến dịch ‘7 Kỳ quan Thành phố Tương lai’ sẽ tôn vinh và ghi nhận những thành phố, những công trình dám ước mơ, dám thiết kế và dám hiện thực hóa tầm nhìn về một tương lai cân bằng giữa thiên nhiên, cộng đồng và tăng trưởng”.

Việt Nam có cơ hội lớn

Với tốc độ tăng trưởng và đô thị hóa thuộc nhóm nhanh nhất châu Á, Việt Nam đang sở hữu tiềm năng lớn để định hình “các đô thị tương lai”. Chiến dịch “7 Kỳ quan Đô thị Tương lai” chính là cơ hội vàng để Việt Nam đưa hình ảnh tiêu biểu về đô thị lên bản đồ thế giới, như đã từng thành công với Vịnh Hạ Long - địa danh đã được công nhận là Kỳ quan Thiên nhiên Mới của Thế giới.

Các thành phố, đô thị với chỉ số vượt trội về hạ tầng số, không gian công cộng và quản trị hiện đại, đã và đang giới thiệu mô hình sống bền vững – công nghệ cao – cộng đồng nhân văn, đáp ứng bốn tiêu chí cốt lõi: công nghệ, thiết kế, chất lượng sống, hài hòa môi trường - sẽ có cơ hội được vinh danh bởi New7Wonders.

Giá trị của việc tham gia chiến dịch này không chỉ dừng ở danh hiệu cho riêng thành phố, địa phương được vinh danh, mà còn góp phần tăng nhận diện thương hiệu quốc gia, thu hút đầu tư, du lịch, và nhân tài cho đất nước. Theo thống kê của New7Wonders, những chiến dịch này đã tạo ra hiệu ứng lan tỏa mang tên “Hiệu ứng Kỳ quan”, mang lại giá trị to lớn về cả kinh tế – xã hội, marketing, thương hiệu lẫn giáo dục, ước tính đóng góp hàng trăm tỷ USD cho các quốc gia và điểm đến.

Sau giai đoạn ra mắt ban đầu vào đầu tháng này, chiến dịch chính thức bước vào giai đoạn đề xuất và đăng ký tham gia. Trong vòng 12 tháng tới, các thành phố, quận/huyện và dự án phát triển đô thị lớn từ khắp nơi trên toàn thế giới sẽ được đề xuất và sẽ nộp hồ sơ tham gia, giới thiệu những thành tựu nổi bật trong công nghệ, thiết kế, chất lượng sống và sự hài hòa với môi trường.

Việt Nam hoàn toàn có cơ hội bởi hiện nay, chúng ta đang sở hữu và phát triển những siêu đô thị hiện đại, theo chuẩn mực toàn cầu về chất lượng sống, công nghệ hay tiêu chí ESG,… những hình mẫu tiêu biểu của “đô thị tương lai”. Đây là thời điểm để mỗi người Việt cùng chung tay cổ vũ, ủng hộ các ứng viên Việt Nam, lan tỏa niềm tự hào dân tộc và góp phần đưa hình ảnh đất nước lên bản đồ kỳ quan thế giới như chiến thắng của Vịnh Hạ Long năm 2011.

Theo mô hình bình chọn đã làm nên danh tiếng của New7Wonders, sự đóng góp của công chúng sẽ đóng vai trò trung tâm trong suốt quá trình. Sau giai đoạn đề xuất và đăng ký hiện tại (qua website www.7wondersfc.com ), vòng bình chọn toàn cầu sẽ bắt đầu vào ngày 31/10/2026, và kết quả chính thức – 7 Kỳ quan Thành phố Tương lai – sẽ được công bố vào ngày 31/10/2027. Chiến dịch do Global Platform Limited đồng thực hiện. Đây là đơn vị có trụ sở tại Dubai, phụ trách nhượng quyền và hoạt động thương mại toàn cầu của New7Wonders.



