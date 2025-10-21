Chính thức lộ diện 10 mã chứng khoán lọt rổ cổ phiếu tăng trưởng chi trả cổ tức VNDIVIDEND

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) vừa công bố danh mục 10 cổ phiếu thành phần, khối lượng lưu hành tính chỉ số, tỷ lệ free-float và giới hạn tỷ trọng vốn hóa của chỉ số VNDIVIDEND có hiệu lực vào ngày 03/11/2025.

Các cổ phiếu góp mặt trong danh mục gồm DCM, FPT, FTS, GAS, GMD, PLX, PNJ, SSI, VGC, VHC.

HOSE cho biết Chỉ số VNDIVIDEND được thiết kế nhằm đo lường hiệu suất của nhóm doanh nghiệp có chính sách chi trả cổ tức tiền mặt ổn định và tăng trưởng trong nhiều năm liên tiếp.

Chỉ số VNDIVIDEND được tính toán theo phương pháp giá trị vốn hóa thị trường điều chỉnh free-float (có áp dụng ngưỡng giới hạn tỷ trọng vốn hóa tối đa 15% cho từng cổ phiếu và 40% cho nhóm cổ phiếu cùng ngành).

Danh mục của chỉ số VNDIVIDEND bao gồm từ 10 đến 20 cổ phiếu thành phần, được lựa chọn từ rổ chỉ số VNAllshare, đáp ứng các tiêu chí về giá trị vốn hóa điều chỉnh tỷ lệ free-float, thanh khoản và lợi nhuận sau thuế 12 tháng gần nhất trong 04 quý gần nhất dương. Đồng thời, bên cạnh đáp ứng tiêu chí có lịch sử chi trả cổ tức tiền mặt liên tục trong 03 năm gần nhất, các cổ phiếu chỉ được xem xét vào rổ chỉ số khi có tỷ lệ tăng trưởng chi trả cổ tức tối thiểu 80 – 100%.

Qua đó, chỉ số VNDIVIDEND giúp nhà đầu tư dễ dàng theo dõi hiệu quả của các doanh nghiệp có nền tảng tài chính vững chắc, lịch sử chi trả cổ tức tăng trưởng và ổn định.

Trước đó, HOSE cũng đã công bố danh mục 2 rổ chỉ số mới khác là VNMITECH và VN50 Growth. Sự ra đời của các bộ chỉ số không chỉ góp phần hoàn thiện cấu trúc hệ thống chỉ số chứng khoán mà còn tăng cường tính kết nối giữa chỉ số – sản phẩm – nhà đầu tư, mở rộng nền tảng cho các sản phẩm tài chính đa dạng, minh bạch và phù hợp với thông lệ quốc tế.

Với sự bổ sung này, thị trường hứa hẹn sẽ có thêm các sản phẩm đầu tư mới, mang đến cơ hội tiếp cận và đa dạng hóa danh mục đầu tư một cách hiệu quả, góp phần nâng cao vị thế và thu hút mạnh mẽ dòng vốn đầu tư quốc tế vào Việt Nam trong bối cảnh Thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp theo công bố của tổ chức xếp hạng thị trường FTSE Russell vào sáng ngày 08/10/2025.



