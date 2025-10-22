Chính thức: Logo FPT sẽ xuất hiện trên áo đấu của Chelsea mùa giải 2025/26

Câu lạc bộ bóng đá Chelsea và FPT vừa công bố việc mở rộng quan hệ đối tác hiện tại, theo đó nhà cung cấp giải pháp công nghệ thành công nhất Châu Á - Thái Bình Dương được chỉ định là Đối tác chính cho mùa giải 2025/26. Với tư cách là Đối tác Chính, FPT sẽ đại diện cho hình ảnh trên tay áo thi đấu của Chelsea FC, cả nam, nữ và học viện.

Nhà cung cấp giải pháp công nghệ số hàng đầu thị trường FPT và Chelsea đã hợp tác lần đầu tiên vào đầu năm nay trong một dự án hợp tác mới mẻ và sáng tạo nhằm chuyển đổi năng lực số của câu lạc bộ và nâng cao sự tương tác với người hâm mộ, đưa người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới đến gần hơn với câu lạc bộ.

Thông qua một số hội thảo công nghệ tại khu đổi mới sáng tạo của FPT tại Việt Nam, Chelsea và FPT đã xác định và xây dựng lộ trình chuyển đổi bao gồm các nền tảng số, tương tác với khách hàng, hoạt động kinh doanh và các công nghệ mới nổi.

Với trọng tâm là thúc đẩy chuyển đổi kinh doanh hiệu suất cao, các giải pháp của FPT hiện đang được tích hợp trên toàn câu lạc bộ để cải thiện hiệu quả, mở rộng quy mô hoạt động và nâng cao chất lượng trong hầu hết mọi khía cạnh công việc của câu lạc bộ.

Todd Kline, Chủ tịch Thương mại của Câu lạc bộ Bóng đá Chelsea, cho biết: “Chúng tôi bắt đầu hành trình hợp tác với FPT với tầm nhìn táo bạo, khai thác công nghệ tiên tiến và các dịch vụ sáng tạo của họ để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi cả trong và ngoài sân cỏ. Chúng tôi đã cùng nhau đạt được những bước tiến vượt bậc và rất hào hứng cho chương tiếp theo, chương trình sẽ chứng kiến nền tảng toàn cầu của Chelsea lan tỏa năng lực, chuyên môn và tinh thần độc đáo của FPT từ Việt Nam đến các doanh nghiệp trên toàn thế giới.

“AI đang chuyển đổi các ngành công nghiệp, và bóng đá cũng không ngoại lệ. Với đội ngũ tài năng kỹ thuật số trẻ trung, năng động trên toàn cầu, FPT tự hào mang đến một bước chuyển đổi AI tiên phong cho Câu lạc bộ Bóng đá Chelsea, giúp thúc đẩy đổi mới, đồng thời nâng cao hiệu suất thi đấu, trải nghiệm người hâm mộ và tác động đến cộng đồng.”

Ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Điều hành, Tập đoàn FPT kiêm Tổng Giám đốc Điều hành FPT Software, phát biểu: “Mối quan hệ đối tác này cũng phản ánh cam kết bền bỉ của chúng tôi hướng đến sự xuất sắc, với tư cách là đối tác kỹ thuật số đáng tin cậy trong bối cảnh đổi mới sáng tạo của Vương quốc Anh và cho các doanh nghiệp toàn cầu.”

“Chúng tôi rất hào hứng được hợp tác với một trong những câu lạc bộ bóng đá thành công nhất thế giới, thu hút những tài năng FPT nổi bật trên toàn cầu,” ông Mark Scrivens, Tổng Giám đốc Điều hành FPT tại Vương quốc Anh, chia sẻ. “Đội ngũ của chúng tôi mang đến một nền văn hóa kỹ thuật Việt Nam sâu sắc, đề cao sự đổi mới, nhanh nhẹn cũng như động lực không ngừng để vượt qua kỳ vọng”.