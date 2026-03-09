Chính thức: Lusso Saigon gia nhập bộ sưu tập WorldHotels Residences toàn cầu

Đây cũng là mốc son quan trọng đánh dấu Lusso Saigon chính thức gia nhập danh mục WorldHotels Residences trên toàn cầu, đồng thời bổ sung thêm tòa tháp Branded Residences đáp ứng nhu cầu cao cấp của gia đình hiện đại và hàng nghìn chuyên gia nước ngoài tại TP.HCM.

WorldHotels™ là thương hiệu khách sạn thuộc mô hình soft brand (thương hiệu liên kết dành cho các khách sạn độc lập) trong hệ sinh thái toàn cầu của BWH® Hotels. Được sáng lập bởi những nhà điều hành khách sạn độc lập với niềm đam mê dành cho nghệ thuật hiếu khách, WorldHotels đã xây dựng nên một danh mục tinh tuyển gồm các khách sạn và khu nghỉ dưỡng độc lập danh tiếng trên khắp thế giới. Mỗi điểm đến trong hệ thống đều được tuyển chọn khắt khe nhằm mang đến những trải nghiệm lưu trú độc bản, giàu cảm hứng và nâng tầm phong cách sống, đồng thời tạo nên sự kết nối sâu sắc giữa con người, văn hóa và những điểm đến đặc sắc. Với hơn 55 năm di sản, WorldHotels hiện gắn liền với bộ sưu tập 160 khách sạn và khu resort cao cấp tại loạt điểm đến như Mỹ, Mexico, Trung Quốc, Singapore, Thái Lan, Úc, Ý,... tương đương gần 50.000 phòng trên toàn cầu.

Chia sẻ về sự hợp tác này, Ông Bùi Quang Anh Vũ - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt cho biết, trong bối cảnh thị trường căn hộ cao cấp cạnh tranh ngày càng gay gắt, yếu tố vận hành đang trở thành biến số quyết định phần lớn khả năng gia tăng giá trị tài sản bên cạnh các lợi thế khác như quy hoạch all-in-one, tiện ích cao cấp, vị trí đắc địa. Bởi đây là các giá trị nội tại không thể sao chép của một dự án tiềm năng.

"Việc hợp tác với thương hiệu quốc tế WorldHotels ngay từ bước đầu giúp Lusso Saigon có nền tảng vận hành bài bản, thay vì xử lý theo hướng hoàn thiện rồi mới tính đến dịch vụ", đại diện Nhà phát triển Phát Đạt nhấn mạnh.

WorldHotels góp phần mang chuẩn sống Branded Residences vào Lusso Saigon

Được biết, trước khi trở thành đối tác quản lý vận hành tòa tháp Lusso Saigon, WorldHotels đã tiến hành thẩm định khắt khe các tiêu chí về vị trí, thiết kế, kiến trúc, chất lượng xây dựng, quy hoạch tiện ích và định hướng dài hạn của Chủ đầu tư, đơn vị phát triển dự án để đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt nhất cho cư dân sau khi bàn giao.

Đại diện WorldHotels chia sẻ: "Thương hiệu ưu tiên những bất động sản có khả năng kiến tạo bản sắc riêng, thiết kế không gian trải nghiệm mang tính biểu tượng của khu vực, đồng thời đáp ứng trọn vẹn hệ tiêu chuẩn dịch vụ toàn cầu mà chúng tôi cam kết gồm: A World of Care - Một thế giới đầy sự quan tâm; A World Of Your Own - Một thế giới của riêng bạn; A World Of Connections - Một thế giới của những kết nối; A World Of Good - Một thế giới đầy sự tốt đẹp. Đối với chúng tôi, Lusso Saigon cho thấy sự tương thích rõ ràng giữa định hướng phát triển sản phẩm và chuẩn mực vận hành quốc tế của WorldHotels, đặc biệt là dòng WorldHotels Residences mà thương hiệu đang tập trung đẩy mạnh."

Lusso Saigon - "thành viên mới" thuộc WorldHotels Residences trên toàn cầu

Gia nhập bộ sưu tập WorldHotels Residences, Lusso Saigon trở thành một trong số ít tòa tháp Branded Residences mang thương hiệu quốc tế ở TP.HCM tính đến thời điểm hiện tại. Lusso Saigon được đầu tư không gian sống và hệ thống tiện ích như những "chuyến du hành thẳng đứng" từ tầng trệt lên đến tầng mái, đáp ứng mọi nhu cầu khắt khe của tệp khách cao cấp như: 3 tầng thương mại Lusso Plaza ngay dưới chân nhà; rạp chiếu phim được quản lý bởi thương hiệu hàng đầu; 20.000m2 thương mại quy hoạch phố mua sắm theo phong cách Nhật - Hàn - Việt; phòng khám Nhật Bản; 2 trường học nội khu chuẩn quốc tế, hồ bơi Sky Pool ở tầng 20; sân Pickleball,…

Phối cảnh tổng thể vị trí mặt tiền đại lộ 60m của Lusso Saigon

Lợi thế cạnh tranh của Lusso Saigon còn nằm ở yếu tố hạ tầng kết nối khi tòa tháp sở hữu quy hoạch trạm Metro ngay trước thềm nhà, mặt tiền đại lộ tài chính - thương mại - dịch vụ rộng 60m. Theo giới phân tích, khả năng tiếp cận hạ tầng chiến lược là tiêu chí quan trọng khi các thương hiệu toàn cầu lựa chọn phát triển Branded Residences, bởi yếu tố này tác động trực tiếp đến hiệu suất khai thác cho thuê, tính thanh khoản và dư địa tăng giá dài hạn của tài sản.

Đáng chú ý, khu vực toạ lạc dự án đang tập trung cộng đồng khoảng 45.000 chuyên gia nước ngoài và lao động chất lượng cao làm việc tại các doanh nghiệp FDI, tập đoàn lớn. Nguồn cầu sẵn có tạo nhu cầu ổn định đối với sản phẩm căn hộ chất lượng cao, đặc biệt là phân khúc được quản lý theo chuẩn quốc tế như Lusso Saigon.

"Với nền tảng vận hành theo chuẩn quốc tế, Lusso Saigon được kỳ vọng không chỉ tạo ra chất lượng sống ổn định cho cư dân, khẳng định vị thế phát triển dự án cao cấp của Phát Đạt, mà còn hình thành dòng tiền khai thác bền vững, tính thanh khoản cao dành cho nhà đầu tư", đại diện Nhà phát triển Phát Đạt chia sẻ thêm.

Hiện Phát Đạt tập trung nguồn lực tại các địa bàn trọng điểm gồm TP.HCM (bao gồm khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), Đồng Nai cùng một số thị trường chiến lược khác. Với nền tảng tài chính ổn định và kinh nghiệm phát triển dự án trong nhiều năm, doanh nghiệp cho biết tiếp tục theo đuổi chiến lược tăng trưởng bền vững, song hành cùng tiến trình nâng cấp chất lượng đô thị tại các khu vực phát triển nhanh.