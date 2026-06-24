Chính thức: MSCI công bố kết quả phân hạng thị trường

Rạng sáng 24/6, MSCI đã công bố Báo cáo Rà soát Phân loại Thị trường Thường niên 2026 (Annual Market Classification Review 2026).

Trong thông báo kết quả, MSCI không nêu thay đổi nào liên quan đến thị trường chứng khoán Việt Nam. Điều này đồng nghĩa với việc Việt Nam tiếp tục "lỡ hẹn" với cơ hội lọt vào danh sách theo dõi (watchlist) nâng hạng của MSCI.

Cụ thể, toàn bộ 18 tiêu chí định tính trong khung đánh giá của MSCI được giữ nguyên, với 8 tiêu chí vẫn ở trạng thái “cần cải thiện”, bao gồm giới hạn sở hữu nước ngoài, mức độ bình đẳng giữa nhà đầu tư trong và ngoài nước, thị trường ngoại hối, công bố thông tin, thanh toán - bù trừ, cho vay chứng khoán và bán khống.

Trong khi Việt Nam tiếp tục chờ đợi cơ hội nâng hạng, MSCI cũng ghi nhận một số thay đổi đáng chú ý tại các thị trường khác.

Đáng chú ý, Bulgaria được nâng phân loại từ thị trường độc lập (Standalone Market) lên thị trường cận biên (Frontier Market) sau khi thanh cải thiện rõ rệt, số lượng cổ phiếu đáp ứng yêu cầu về quy mô và thanh khoản gia tăng và việc gia nhập khu vực đồng euro giúp toàn bộ hoạt động thanh toán chứng khoán được thực hiện bằng euro. Bên cạnh đó, MSCI nhắc lại kế hoạch xem xét nâng phân loại Hy Lạp từ thị trường mới nổi lên thị trường phát triển tại kỳ rà soát chỉ số tháng 5/2027.

Đối với Indonesia và Thổ Nhĩ Kỳ, MSCI cho biết đang tiếp tục đánh giá các vấn đề liên quan đến tính minh bạch trong cơ cấu sở hữu cổ đông và tình trạng giao dịch phối hợp trên thị trường chứng khoán. Riêng với Indonesia, nếu đến kỳ rà soát chỉ số MSCI tháng 11/2026 chưa có tiến triển, MSCI có thể xem xét đến việc hạ phân loại Indonesia từ thị trường mới nổi (Emerging Market) xuống thị trường cận biên (Frontier Market).

Trong khi đó, với Hàn Quốc, MSCI cho rằng dù nước này đã triển khai nhiều biện pháp cải cách, một số rào cản tiếp cận thị trường vẫn chưa được xử lý triệt để. Thanh khoản giao dịch đồng won ngoài giờ chưa đạt mức đủ lớn và ổn định như các thị trường phát triển, việc triển khai cơ chế tài khoản tổng (omnibus account) còn hạn chế, trong khi yêu cầu nhà đầu tư phải chuẩn bị nguồn vốn trước thanh toán tiếp tục gây thêm áp lực vận hành.

Thông điệp xuyên suốt trong báo cáo năm nay là khái niệm “investability” - khả năng đầu tư thực chất. Ông Raman Aylur Subramanian, Trưởng bộ phận Phân loại thị trường và Hệ thống phân loại của MSCI, cho biết việc phân loại thị trường dựa trên mức độ tiếp cận và trải nghiệm đầu tư thực tế của các nhà đầu tư tổ chức quốc tế, thay vì chỉ dựa trên các tiêu chí cố định.

Theo MSCI, hệ thống phân loại được đánh giá liên tục theo sự thay đổi của điều kiện thị trường. Những thị trường cải thiện bền vững về khả năng tiếp cận, thanh khoản và môi trường đầu tư có thể được nâng lên cấp độ cao hơn, trong khi các thị trường suy giảm về mức độ hấp dẫn đối với nhà đầu tư quốc tế cũng có thể bị xem xét điều chỉnh.