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Chính thức: TP Hà Nội ban hành khung kế hoạch thời gian năm học cho các cấp học từ năm học 2026-2027

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Chính thức: TP Hà Nội ban hành khung kế hoạch thời gian năm học cho các cấp học từ năm học 2026-2027

Khung kế hoạch thời gian năm học cho các cấp học từ năm học 2026-2027 và các năm tiếp theo với các mốc thời gian quan trọng của TP Hà Nội được quyết định rõ.

Theo Báo Chính phủ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà đã ký Quyết định số 4286/QĐ-UBND ban hành khung kế hoạch thời gian năm học cho các cấp học từ năm học 2026-2027 và các năm tiếp theo với các mốc thời gian quan trọng.

Theo quyết định đó, ngày khai giảng toàn thành phố được thống nhất vào ngày 05/09 hằng năm. Học sinh sẽ tựu trường sớm nhất trước 1 tuần so với ngày khai giảng. Riêng với học sinh các lớp đầu cấp và cuối cấp gồm lớp 1, lớp 9 và lớp 12, thời gian tựu trường sớm nhất là trước 2 tuần.

Các mốc thời gian kết thúc chương trình học được quy định cụ thể như sau:

Kết thúc học kỳ I: Trước ngày 18/01.

Hoàn thành chương trình và kết thúc năm học: Trước ngày 31/05.

Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và THCS: Trước ngày 30/06.

Hoàn thành tuyển sinh lớp đầu cấp: Trước ngày 31/07.

Thời gian diễn ra kỳ thi và cấu trúc năm học Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông dự kiến vào ngày 11/06 và 12/06 hằng năm. Các kỳ thi cấp quốc gia khác sẽ thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Quyết định cũng xác định rõ, khung thời gian năm học của Hà Nội sẽ đảm bảo 35 tuần thực học, chia thành học kỳ I (18 tuần) và học kỳ II (17 tuần). Thời gian nghỉ lễ, Tết tuân thủ theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn. Giáo viên sẽ thực hiện nghỉ phép năm vào dịp hè hoặc bố trí xen kẽ linh hoạt theo kế hoạch của thành phố.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc khung kế hoạch này. Trong trường hợp thiên tai hoặc dịch bệnh, Giám đốc Sở có thể đề xuất Chủ tịch UBND Thành phố cho học sinh tựu trường sớm hoặc kéo dài năm học nhưng không quá 2 tuần so với quy định.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định, báo cáo UBND Thành phố cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù, đồng thời bảo đảm thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học.

Chính thức: TP Hà Nội ban hành khung kế hoạch thời gian năm học cho các cấp học từ năm học 2026-2027 - Ảnh 1.TPHCM 'chốt' lịch tựu trường, khai giảng năm học 2026-2027

Học sinh lớp 10 và lớp 12 sẽ tựu trường từ ngày 17/8, các khối lớp còn lại tựu trường ngày 24/8, trước khi khai giảng năm học mới vào ngày 5/9.

PV

Phụ nữ mới

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