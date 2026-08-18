Người phụ nữ 60 tuổi mắc tiểu đường giấu bác sĩ ăn ngô ngọt mỗi ngày, 6 tháng sau bị hỏi: "Bà đã ăn gì vậy?"

Nhờ vị ngọt thanh mát cùng hương vị thơm dẻo, giàu dinh dưỡng mà ngô ngọt từ lâu đã trở thành món ăn khoái khẩu của nhiều gia đình. Tuy nhiên, cũng chính vì vị ngọt tự nhiên này mà không ít người bệnh tiểu đường coi ngô là "kẻ thù" số 1, tuyệt đối kiêng khem vì sợ chỉ số đường huyết vọt cao.

Ảnh minh họa

Thế nhưng, câu chuyện của một người phụ nữ 60 tuổi họ Trương (Thượng Hải, Trung Quốc) lại mang đến một bất ngờ hoàn toàn trái ngược.

Nửa năm trước, bà Trương đi khám vì thường xuyên mệt mỏi, mờ mắt thì phát hiện mình mắc tiểu đường tuýp 2. Vốn là một "tín đồ" trung thành của ngô ngọt, khi nghe bác sĩ dặn phải kiểm soát chặt chẽ lượng tinh bột và đồ ngọt, bà cảm thấy vô cùng hụt hẫng.

Vì quá thèm, thay vì tuân thủ thực đơn nghiêm ngặt, bà Trương đã giấu bác sĩ lén ăn nửa bắp ngô ngọt luộc vào mỗi buổi sáng và chủ động cắt giảm bớt phần cơm trắng trong bữa chính. Suốt 6 tháng ròng, mỗi lần chuẩn bị đi tái khám, người phụ nữ 60 tuổi này lại phập phồng lo sợ chỉ số đường huyết sẽ vọt cao và bị bác sĩ mắng.

Thế nhưng, khi cầm bản kết quả xét nghiệm trên tay, bác sĩ điều trị Gao Qingge, Bệnh viện Nhân dân số 6 Thượng Hải (Thượng Hải, Trung Quốc) nhíu mày nhìn bà Trương với sự ngạc nhiên. Chỉ số đường huyết lúc đói cũng như chỉ số HbA1c của bà vẫn duy trì ở mức an toàn, hoàn toàn không bị vọt cao. Vị bác sĩ không khỏi tò mò liền hỏi: "Bà nói dạo này ăn uống có thay đổi, vậy cụ thể 6 tháng qua bà đã ăn uống thế nào?".

Ảnh minh họa

Khi bà Trương ngập ngừng thú nhận việc mình lén ăn ngô ngọt thay cơm mỗi sáng, bác sĩ Gao đã mỉm cười giải thích: Ngô ngọt không phải "thần dược" hạ đường huyết, nhưng nếu biết ăn đúng cách để thay thế tinh bột nhanh thì hoàn toàn không gây hại như nhiều người vẫn lầm tưởng.

Tại sao ngô ngọt không làm đường huyết vọt cao nếu ăn đúng cách?

Nhiều người thường đánh đồng vị ngọt của ngô với các loại đường tinh chế nguy hại. Tuy nhiên, dưới góc độ y học và dinh dưỡng, ngô ngọt là nhóm ngũ cốc nguyên hạt sở hữu những ưu điểm sinh học vượt trội hơn hẳn cơm trắng, nhất là với người tiểu đường:

Chỉ số đường huyết (GI) ở mức trung bình

Chỉ số GI của ngô ngọt rơi vào khoảng 52 - 55 (thuộc nhóm trung bình), thấp hơn rất nhiều so với cơm trắng (GI khoảng 83) hay bánh mì trắng. Điều này có nghĩa là đường từ ngô ngọt sẽ đi vào máu từ từ chứ không gây nên các đợt tăng đường huyết đột ngột sau khi ăn.

Cung cấp tinh bột kháng và chất xơ dồi dào

Cứ 100g ngô chứa khoảng 2,4g chất xơ cùng lượng lớn tinh bột kháng. Loại carbohydrate đặc biệt này cần nhiều thời gian hơn để phân giải tại dạ dày, hoạt động như một "viên nang giải phóng đường chậm" giúp kéo dài cảm giác no, làm chậm quá trình hấp thu glucose và hỗ trợ kiểm soát cholesterol trong máu.

Giá trị dinh dưỡng vượt trội từ hạt ngô

Không dừng lại ở việc cung cấp năng lượng an toàn, ngô ngọt còn bổ sung cho cơ thể nhiều vi chất quý giá:

- Nhóm bảo vệ mắt Lutein: Hạt ngô màu vàng rất giàu lutein và zeaxanthin - hai chất chống oxy hóa tự nhiên giúp bảo vệ võng mạc, ngăn ngừa biến chứng suy giảm thị lực thường gặp ở bệnh nhân tiểu đường.

- Phức hợp Vitamin B hỗ trợ chuyển hóa: Niacin và axit pantothenic đóng vai trò là chất bôi trơn cho bộ máy trao đổi chất, hỗ trợ chuyển hóa năng lượng hiệu quả và hạn chế tích tụ mỡ thừa.

Những nguyên tắc "sinh tử" cho người tiểu đường khi ăn ngô ngọt

Mặc dù chỉ số đường huyết của bà Trương có thay đổi tích cực, nhưng bác sĩ Gao Qingge nhấn mạnh, ngô ngọt chỉ an toàn khi người bệnh tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc ăn uống dưới đây:

- Bắt buộc phải thay thế, không ăn dồn: Ngô về bản chất vẫn là thực phẩm chứa tinh bột. Nạp 1 bắp ngô đồng nghĩa với việc cơ thể đã nhận lượng carb tương đương 1/2 bát cơm. Do đó, đã ăn ngô thì BẮT BUỘC phải giảm bớt cơm trắng tương ứng trong ngày, tuyệt đối không ăn ngô như một món ăn vặt sau khi đã ăn đủ khẩu phần cơm.

- Chế biến đơn giản: Chỉ nên ăn ngô luộc hoặc hấp. Tuyệt đối tránh xa các món ngô xào bơ, ngô nướng mỡ hành hay súp ngô sánh đặc vì lượng mỡ và đường gia vị thêm vào sẽ biến ngô thành "ngòi nổ" làm vọt đường huyết.

Ảnh minh họa

- Nên làm lạnh để kích hoạt tinh bột kháng: Ngô sau khi luộc chín nếu đem bảo quản trong tủ lạnh rồi mới hâm nóng lại để ăn sẽ giúp tăng hàm lượng tinh bột kháng lên khoảng 50%, giúp làm chậm quá trình hấp thu đường tốt hơn.

Ngoài ra, bác sĩ cũng nhắc nhở người mắc bệnh tiểu đường nên đa dạng hóa thực đơn, không ăn thiên lệch bất kỳ một loại rau củ nào. Mỗi ngày nên nạp khoảng 500g rau xanh, phối hợp hài hòa giữa rau lá, các loại dưa, củ và nấm để đảm bảo cân bằng dinh dưỡng. Cần duy trì lượng đạm hợp lý từ thịt nạc, cá, trứng, sữa để bảo vệ khối cơ và duy trì quá trình trao đổi chất của cơ thể.

Đặc biệt, cần nhớ chế độ ăn uống chỉ đóng vai trò hỗ trợ kiểm soát, không thể thay thế thuốc. Bệnh nhân tuyệt đối không được tự ý tăng, giảm hoặc ngưng sử dụng thuốc tiểu đường khi chưa có chỉ định từ bác sĩ.

Nguồn và ảnh: FH21 Health, Sohu