Chính thức từ 1/7/2025, mọi thẻ ATM dạng này đều bị ngân hàng ngừng giao dịch

Hàng loạt ngân hàng thương mại tại Việt Nam đã chính thức thông báo đến khách hàng về việc sẽ ngừng chấp nhận giao dịch đối với các loại thẻ ATM công nghệ từ kể từ ngày 1/7/2025. Thông tin này được đưa ra nhằm thực hiện theo lộ trình chuyển đổi từ thẻ từ sang thẻ chip nội địa đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) quy định.

Theo thông báo từ các ngân hàng, việc ngừng giao dịch sẽ áp dụng cho tất cả các thẻ ATM sử dụng công nghệ từ, bao gồm cả thẻ chỉ có dải từ và thẻ kết hợp dải từ với chip (bao gồm cả thẻ chip không tiếp xúc - contactless). Quyết định này là một bước đi quan trọng trong nỗ lực nâng cao tính bảo mật, giảm thiểu các rủi ro liên quan đến gian lận và đánh cắp thông tin trong các giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước đã có Thông tư 18/2024/TT-NHNN ngày 28/6/2024 quy định về hoạt động thẻ ngân hàng, trong đó có quy định về tuân thủ Tiêu chuẩn cơ sở về thẻ Chip nội địa; Công văn 1099/NHNN-TT ngày 19/2/2025 về việc thực hiện dừng giao dịch sử dụng dải từ trên thẻ ngân hàng. Các ngân hàng thương mại phải hoàn tất quá trình ngừng phát hành và chuyển đổi toàn bộ thẻ ATM từ sang thẻ chip nội địa trong năm 2025. Việc tuân thủ lộ trình này không chỉ đảm bảo quyền lợi và an toàn cho người sử dụng mà còn đóng vai trò then chốt trong việc xây dựng một hệ thống thanh toán hiện đại, an toàn và hiệu quả cho toàn ngành ngân hàng.

Khuyến cáo khách hàng chủ động kiểm tra và chuyển đổi thẻ

Các ngân hàng Vietcombank, Agribank, BIDV... đang tích cực khuyến nghị khách hàng chủ động kiểm tra loại thẻ ATM mà mình đang sử dụng. Người dùng có thể dễ dàng nhận biết thẻ từ thông qua dải băng màu đen ở mặt sau của thẻ. Nếu thẻ hiện tại chỉ có dải từ và không tích hợp chip, khách hàng cần nhanh chóng liên hệ với ngân hàng phát hành thẻ để thực hiện chuyển đổi sang thẻ chip nội địa.

Quá trình chuyển đổi có thể được thực hiện trực tiếp tại các chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng hoặc thông qua các ứng dụng ngân hàng điện tử (mobile banking) tùy theo quy định của từng ngân hàng. Đối với những thẻ đã được trang bị chip, khách hàng có thể tiếp tục sử dụng bình thường mà không cần thực hiện đổi thẻ.

Lý do của việc chuyển đổi sang thẻ ATM gắn chip

Việc chuyển đổi sang thẻ ATM gắn chip là một yêu cầu cấp thiết nhằm tăng cường bảo mật cho các giao dịch tài chính của người dùng. Thẻ chip sử dụng công nghệ mã hóa tiên tiến, tạo ra một mã giao dịch duy nhất cho mỗi lần thanh toán. Điều này giúp ngăn chặn hiệu quả các hành vi sao chép, giả mạo thẻ và đánh cắp thông tin, bảo vệ tài sản của khách hàng trước các nguy cơ tiềm ẩn.

Hướng dẫn đổi thẻ ATM từ sang thẻ chip

Khách hàng có thể thực hiện việc chuyển đổi thẻ ATM từ sang thẻ chip theo hướng dẫn của từng ngân hàng. Thông thường, quy trình bao gồm các bước sau:

Kiểm tra thông tin: Xác định loại thẻ ATM đang sử dụng.

Liên hệ ngân hàng: Truy cập ứng dụng di động của ngân hàng hoặc đến trực tiếp chi nhánh/phòng giao dịch.

Thực hiện yêu cầu: Làm theo hướng dẫn của nhân viên ngân hàng hoặc các bước trên ứng dụng để đăng ký chuyển đổi thẻ.

Nhận thẻ mới: Thời gian nhận thẻ mới sẽ tùy thuộc vào quy trình của từng ngân hàng.

Cảnh giác với các hành vi lừa đảo trong quá trình chuyển đổi

Các ngân hàng đặc biệt lưu ý khách hàng cần nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo có thể xảy ra trong quá trình chuyển đổi thẻ. Người dân tuyệt đối không làm theo yêu cầu của bất kỳ cuộc gọi điện thoại nào tự xưng là nhân viên ngân hàng, không cung cấp thông tin cá nhân, mã PIN, mật khẩu hoặc mã OTP cho người lạ. Nếu gặp khó khăn trong quá trình chuyển đổi trên ứng dụng, khách hàng nên trực tiếp đến quầy giao dịch để được hỗ trợ.

Hậu quả nếu không thực hiện chuyển đổi thẻ ATM

Theo thông báo từ các ngân hàng, sau ngày 1/7/2025, các thẻ ATM từ không được chuyển đổi sang thẻ chip có thể sẽ bị ngừng giao dịch và thậm chí bị khóa hoàn toàn. Điều này có thể gây ra nhiều bất tiện cho người dùng, bao gồm:

Không thể thực hiện giao dịch gửi/rút tiền tại các cây ATM và máy CDM. Không thể thanh toán tại các điểm chấp nhận thẻ POS. Gặp khó khăn khi thực hiện giao dịch tại ATM/CDM của các ngân hàng khác.

Do đó, Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại khuyến cáo người dùng thẻ ATM, đặc biệt là những người vẫn đang sử dụng thẻ có dải băng từ, cần chủ động thực hiện việc chuyển đổi sang thẻ chip trong thời gian sớm nhất để đảm bảo các giao dịch tài chính diễn ra thông suốt và an toàn. Việc chuyển đổi này không chỉ tuân thủ quy định của cơ quan quản lý mà còn góp phần bảo vệ tài khoản của chính người dùng trước các nguy cơ an ninh mạng ngày càng phức tạp.