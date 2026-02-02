Chính thức từ ngày 15/2, người quảng cáo mỹ phẩm không được mặc một loại trang phục

Từ ngày 15/2, Nghị định 342/2025/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Quảng cáo chính thức có hiệu lực, bổ sung nhiều quy định mới nhằm siết chặt hoạt động quảng cáo, đặc biệt với các sản phẩm, dịch vụ liên quan trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng.

Một trong những điểm đáng chú ý của nghị định là quy định cụ thể đối với quảng cáo mỹ phẩm. Theo Điều 4, nội dung quảng cáo bắt buộc phải thể hiện đầy đủ các thông tin gồm: Tên mỹ phẩm; tính năng, công dụng; tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm; các cảnh báo theo quy định của các hiệp định quốc tế. Trường hợp tên mỹ phẩm đã thể hiện rõ công dụng thì không bắt buộc nêu lại nội dung này.

Nội dung quảng cáo không được gây hiểu nhầm mỹ phẩm là thuốc, đồng thời phải phù hợp với bản chất, phân loại và công dụng đã được công bố. Với quảng cáo trên báo nói và báo hình, các thông tin bắt buộc phải được đọc rõ ràng. Riêng quảng cáo trên báo hình có thời lượng dưới 30 giây được phép không đọc cảnh báo, nhưng vẫn phải thể hiện đầy đủ bằng chữ.

Từ ngày 15/2, người quảng cáo mỹ phẩm không được mặc trang phục của bác sĩ, dược sĩ kể. (Ảnh minh họa)

Đáng chú ý, Khoản 4 Điều 4 Nghị định 342/2025/NĐ-CP quy định quảng cáo mỹ phẩm không được sử dụng hình ảnh, trang phục, tên gọi, thư tín hay bài viết của các đơn vị, cơ sở y tế, bác sĩ, dược sĩ hoặc nhân viên y tế khác.

Không chỉ mỹ phẩm, nghị định cũng quy định chặt chẽ với quảng cáo hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế. Nội dung quảng cáo phải có đầy đủ thông tin về tên sản phẩm, công dụng, chủ sở hữu số đăng ký lưu hành và khuyến cáo “Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng”, đồng thời nêu rõ các cảnh báo về đặc tính nguy hiểm, độc hại và biện pháp phòng ngừa.

Đối với quảng cáo thiết bị y tế, Điều 8 yêu cầu phải nêu rõ tên thiết bị, mục đích sử dụng, thông tin về số lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu, cũng như cảnh báo liên quan đến sức khỏe người dùng. Quảng cáo thiết bị y tế cũng không được sử dụng hình ảnh, thông tin của bác sĩ, dược sĩ hay cơ sở y tế.

Riêng quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, Điều 9 của nghị định yêu cầu công khai đầy đủ tên, địa chỉ, số giấy phép hoạt động, thời gian hoạt động và phạm vi chuyên môn đã được cơ quan y tế có thẩm quyền phê duyệt.

Theo cơ quan quản lý, các quy định mới được ban hành nhằm tăng cường tính minh bạch trong hoạt động quảng cáo, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và hạn chế tình trạng quảng cáo sai lệch, gây hiểu nhầm trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe.