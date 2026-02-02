Thông báo quan trọng của Cục CSGT tới tất cả người dân đã bán, cho hoặc tặng xe

Nhiều chủ phương tiện vẫn lầm tưởng rằng sau khi trao chìa khóa và nhận tiền, trách nhiệm pháp lý với chiếc xe đã chấm dứt. Tuy nhiên, Cục Cảnh sát Giao thông (CSGT) vừa đưa ra khuyến cáo quan trọng dành cho tất cả những ai đã bán, cho, tặng xe nhưng chưa hoàn tất thủ tục sang tên đổi chủ. Việc chậm trễ thực hiện quy định này không chỉ gây khó khăn cho công tác quản lý mà còn khiến chủ cũ đối mặt với nhiều rủi ro pháp lý không đáng có.

Cục CSGT cho biết thời gian qua đã nhận được rất nhiều thắc mắc từ người dân về tình huống phương tiện vẫn đứng tên mình dù đã được bán, cho, tặng hoặc chuyển quyền sở hữu từ lâu. Thậm chí có những trường hợp xe bị mất cắp nhưng chủ xe chưa kịp trình báo. Vấn đề đặt ra là chủ xe cũ cần làm gì để tránh các rắc rối phát sinh liên quan đến chiếc xe không còn thuộc quyền quản lý của mình.

Trả lời vấn đề này, đại diện Cục CSGT khẳng định theo quy định hiện hành, khi bán hoặc cho tặng xe, công dân và tổ chức đứng tên chủ xe bắt buộc phải thực hiện thủ tục thu hồi đăng ký và biển số xe. Để hoàn tất quy trình này, chủ xe cần cung cấp bản sao hợp đồng mua bán cùng với giấy đăng ký và biển số cho cơ quan đăng ký xe. Đây là bước pháp lý then chốt để chấm dứt trách nhiệm của chủ cũ đối với phương tiện.

Hiện nay, Bộ Công an đang quyết liệt triển khai kế hoạch làm sạch dữ liệu đăng ký xe trên toàn quốc. Do đó, cơ quan chức năng đề nghị công dân nên chủ động đến trực tiếp cơ quan đăng ký xe tại địa phương, bao gồm Công an xã, phường hoặc Phòng CSGT Công an tỉnh, thành phố. Tại đây, người dân sẽ đề nghị cán bộ chuyên trách rà soát, làm sạch dữ liệu và kê khai chính xác tình trạng phương tiện do mình đứng tên.

Trong trường hợp người dân đến làm thủ tục nhưng cán bộ không tiếp nhận kê khai hoặc không hướng dẫn cụ thể, Cục CSGT khuyến khích công dân phản ánh ngay lập tức. Các kênh tiếp nhận thông tin bao gồm ứng dụng VNeTraffic, Fanpage Facebook của Cục CSGT hoặc số điện thoại đường dây nóng của Cục trưởng Cục CSGT và Trưởng phòng CSGT các địa phương. Những phản ánh này sẽ là cơ sở để xem xét kiểm điểm trách nhiệm của cán bộ liên quan.

Số điện thoại đường dây nóng của Cục trưởng Cục CSGT và Trưởng phòng CSGT Công an các tỉnh, thành phố.

Một điểm đáng lưu ý mà Cục CSGT nhấn mạnh là trong thời gian chưa liên hệ để hoàn tất thủ tục chuyển nhượng chính thức, công dân vẫn được xác định là chủ xe hợp pháp trên giấy tờ. Điều này đồng nghĩa với việc họ vẫn phải chịu trách nhiệm đối với các vấn đề pháp lý liên quan đến chiếc xe đó, dù thực tế không còn sử dụng.

Khi cơ quan đăng ký xe xác định được người đang thực tế quản lý và sử dụng phương tiện, cơ quan chức năng sẽ gửi thông báo để công dân phối hợp hoàn tất thủ tục chuyển nhượng, thu hồi đăng ký và biển số theo đúng quy định pháp luật. Việc chủ động thực hiện sớm các thủ tục này là cách tốt nhất để bảo vệ quyền lợi và tránh những phiền toái pháp lý về sau.