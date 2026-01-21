Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Điện lực Việt Nam có thông báo quan trọng tới tất cả người dân

21-01-2026 - 09:30 AM | Xã hội

Ngành Điện lực Việt Nam khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác.

Thời gian gần đây, các thủ đoạn lừa đảo tiếp tục diễn biến phức tạp, với nhiều hình thức tinh vi nhằm chiếm đoạt thông tin cá nhân và tài sản của người dân.

Đáng chú ý, các đối tượng thường sử dụng cuộc gọi hoặc tin nhắn từ số điện thoại lạ, tự xưng là nhân viên ngành điện, ngân hàng hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ, yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng với lý do xác minh sự cố, hoàn phí hoặc hỗ trợ kỹ thuật.

Một số trường hợp còn được thông báo về các lỗi bất thường trong quá trình sử dụng điện, nguy cơ bị ngừng cung cấp dịch vụ nếu không thực hiện xác minh ngay. Lợi dụng tâm lý lo lắng, chủ quan của người dân, các đối tượng từng bước dẫn dụ nạn nhân làm theo hướng dẫn để chiếm đoạt thông tin và tiền trong tài khoản.

Đặc biệt, Điện Lực Việt Nam (EVN) gần đây còn cảnh báo về thủ đoạn dẫn dụ người dân gọi vào các tổng đài thu phí cao, trong đó ghi nhận số điện thoại 1900.292900. Mức cước của các cuộc gọi này được thông báo lên tới 8.000 đồng/phút, gây thiệt hại tài chính trực tiếp cho người gọi, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục bị khai thác thông tin cá nhân.

Điện Lực Việt Nam (EVN) cảnh báo về thủ đoạn dẫn dụ người dân gọi vào các tổng đài thu phí cao, trong đó ghi nhận số điện thoại 1900.292900. (Ảnh minh hoạ)

Trước tình hình trên, ngành Điện lực Việt Nam khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mật khẩu, mã OTP hay thông tin tài khoản ngân hàng cho bất kỳ cuộc gọi hoặc tin nhắn nào từ số lạ. Khi có nhu cầu xác minh thông tin liên quan đến dịch vụ điện, người dân cần liên hệ trực tiếp với các kênh chính thức của ngành điện để được hỗ trợ, tránh trở thành nạn nhân của các hành vi lừa đảo ngày càng tinh vi.

Theo Huỳnh Duy

Đời sống và pháp luật

