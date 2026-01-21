Tất cả người dân có tài khoản ngân hàng chú ý: Đừng để bị đóng vĩnh viễn vì điều này

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

21-01-2026 - 09:00 AM | Xã hội

Đây là thông báo mới nhất từ một số ngân hàng.

Nhiều ngân hàng thương mại vừa phát đi thông báo cho biết trong tháng 1/2026 sẽ tiến hành đóng các tài khoản thanh toán không phát sinh giao dịch liên tục tối thiểu 24 tháng. Động thái này nhằm thực hiện đúng quy định trong thỏa thuận mở tài khoản giữa ngân hàng và khách hàng, đồng thời góp phần làm sạch dữ liệu, hạn chế rủi ro phát sinh từ các tài khoản “bỏ quên” lâu ngày.

Tài khoản nào sẽ bị đóng?

Theo nội dung cảnh báo, các tài khoản thuộc diện bị xem xét đóng là những tài khoản:

Tất cả người dân có tài khoản ngân hàng chú ý: Đừng để tài khoản bị đóng vĩnh viễn vì điều này - Ảnh 1.

Việc đóng tài khoản trong nhóm này được xem là giải pháp giúp ngân hàng quản lý hệ thống hiệu quả hơn, tránh tình trạng tồn tại quá nhiều tài khoản “ảo”, tài khoản không sử dụng nhưng vẫn nằm trong dữ liệu khách hàng.

Nhiều ngân hàng thu phí tài khoản không hoạt động

Bên cạnh việc đóng tài khoản, một số ngân hàng cũng cho biết đã hoặc sẽ áp dụng thu phí đối với tài khoản không hoạt động nhiều tháng liên tục. Đây là cách để khuyến khích khách hàng chủ động quản lý tài khoản, tránh tình trạng mở nhiều tài khoản nhưng không sử dụng.

Nếu khách hàng vẫn muốn duy trì tài khoản thanh toán, ngân hàng thường yêu cầu: Nạp tiền vào tài khoản; Thực hiện ít nhất một giao dịch để kích hoạt lại trạng thái hoạt động.

Người dùng cần làm gì để không bị đóng tài khoản?

Trước nguy cơ tài khoản bị đóng, các ngân hàng khuyến cáo người dùng nên chủ động kiểm tra lại toàn bộ tài khoản đang sở hữu, đặc biệt là:

Tất cả người dân có tài khoản ngân hàng chú ý: Đừng để tài khoản bị đóng vĩnh viễn vì điều này - Ảnh 2.

Trường hợp không còn nhu cầu sử dụng, người dân được khuyến nghị nên đóng tài khoản chính chủ càng sớm càng tốt để tránh rắc rối phát sinh về sau.

Người dùng có thể mang theo: Căn cước công dân hoặc hộ chiếu đến phòng giao dịch để yêu cầu ngân hàng hỗ trợ đóng tài khoản theo đúng quy định.

Chủ động xử lý sớm để bảo vệ tài sản và thông tin cá nhân

Các chuyên gia cho rằng tài khoản “ngủ đông” lâu ngày có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ như bị kẻ xấu lợi dụng thông tin, phát sinh tranh chấp hoặc gây khó khăn khi cần xác minh dữ liệu sau này. Vì vậy, việc rà soát và xử lý sớm sẽ giúp khách hàng:

Tránh bị đóng tài khoản ngoài ý muốn

Hạn chế rủi ro liên quan đến dữ liệu cá nhân

Bảo vệ tài sản và thông tin tài chính an toàn hơn

Trong bối cảnh ngân hàng số phát triển mạnh, mỗi người nên xem việc quản lý tài khoản thanh toán là một thói quen cần thiết, nhằm tránh những phiền toái không đáng có khi ngân hàng triển khai rà soát và đóng các tài khoản không hoạt động trong thời gian tới.

