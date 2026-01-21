Phát hiện tài khoản BIDV đuôi 1777 liên tục có giao dịch bất thường: Công an nhanh chóng vào cuộc

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đang thụ lý điều tra vụ án hình sự “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” xảy ra trên phạm vi toàn quốc.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 6 đến tháng 12/2025, Lê Thanh Vũ (SN 1987) và Lương Công Hay (SN 1995), cùng trú xã Duy Xuyên, TP Đà Nẵng, đã cấu kết với một số đối tượng khác thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng xã hội.

Đối tượng Lê Thanh Vũ tại cơ quan công an. (Ảnh: C.A)

Các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản Facebook ảo với các tên gọi như “Tâm Nguyễn”, “Phạm Tuấn”, “Dế TK”, “Hải Bình”, “Hải Trần” để tìm kiếm những bài viết liên quan đến việc chuyển nhầm tiền, sự cố tài khoản ngân hàng hoặc các vấn đề phát sinh khi sử dụng ví điện tử MoMo, ZaloPay.

Khi phát hiện các trường hợp nghi bị chuyển nhầm tiền, nhóm này tiến hành dò tìm số điện thoại, xác minh việc nạn nhân có sử dụng ví điện tử hay không để tiếp cận. Sau đó, các đối tượng lần lượt đóng giả người nhận nhầm tiền nhằm tạo lòng tin, đồng thời mạo danh nhân viên ngân hàng hướng dẫn người bị hại kiểm tra, xác thực hoặc khắc phục lỗi tài khoản.

Bằng thủ đoạn gian dối, các đối tượng đã dẫn dụ nạn nhân cung cấp thông tin cá nhân quan trọng như căn cước công dân, thông tin tài khoản ngân hàng và mã OTP. Sau khi chiếm được mã OTP, nhóm này nhanh chóng đăng nhập, kiểm soát ví điện tử MoMo, ZaloPay của người bị hại và thực hiện các lệnh chuyển tiền về tài khoản do nhóm quản lý để chiếm đoạt.

Ngày 25/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thanh Vũ và Lương Công Hay. Căn cứ tài liệu thu thập được, cơ quan công an xác định từ tháng 6/2025 đến tháng 12/2025, các đối tượng đã sử dụng tổng cộng 5 tài khoản ngân hàng và ví điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại, với số tiền lên đến hàng chục triệu đồng.

Các tài khoản liên quan gồm:

- Tài khoản ZaloPay số 0779258005, tên Cao Thị Thu Thùy

- Tài khoản ZaloPay số 0762750879, tên Nguyễn Đăng Phi

- Tài khoản ZaloPay số 0763157771, tên Hà Thị Hồng Duyên

- Tài khoản ngân hàng MB số 0706707077, tên Nguyễn Phương Hùng

- Tài khoản ngân hàng BIDV số 8851351777, tên Hà Thị Bình

Để phục vụ công tác điều tra mở rộng và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của công dân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng thông báo những cá nhân là nạn nhân bị lừa đảo, đã chuyển tiền vào các tài khoản nêu trên, khẩn trương liên hệ cơ quan công an để trình báo.

Địa điểm tiếp nhận trình báo tại Tổ công tác khu vực 3, số 15 Hoàng Diệu, phường Điện Bàn, TP Đà Nẵng. Thời gian tiếp nhận đến trước ngày 15/3/2026. Sau thời hạn trên, cơ quan điều tra sẽ kết thúc vụ án theo quy định.

Mọi thông tin liên hệ trực tiếp điều tra viên Hồ Đức Vinh, số điện thoại 0935 991 388.