Chính thức: Vingroup đầu tư 28 triệu USD lập công ty con tại Congo sau khi được giao 6.300 ha đất

06-12-2025 - 18:17 PM | Thị trường chứng khoán

Mục tiêu hoạt động dự kiến là nghiên cứu thị trường và tìm kiếm các cơ hội đầu tư trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, ô tô điện và các lĩnh vực kinh doanh khác trong hệ sinh thái của Vingroup.

Tập đoàn Vingroup (mã VIC) vừa công bố nghị quyết HĐQT thông qua việc góp vốn thành lập công ty con tại Nước Cộng hoà Dân chủ Congo, có tên là Công ty Vingroup DRC Holding S.A.R.L.

Mục tiêu hoạt động dự kiến là nghiên cứu thị trường và tìm kiếm các cơ hội đầu tư trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, ô tô điện và các lĩnh vực kinh doanh khác trong hệ sinh thái của Vingroup.

Vốn đầu tư của Vingroup là 28 triệu USD và được thực hiện theo tiến độ đầu tư đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam.

Trước đó, vào ngày 25/10, chính quyền TP Kinshasa - Congo và Vingroup đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu, phát triển các dự án đô thị quy mô lớn và giao thông xanh.

Theo đó, hai bên sẽ phối hợp nghiên cứu và phát triển dự án đại đô thị ven sông trên khu đất rộng khoảng 6.300 ha, chuyển đổi hơn 300.000 xe xăng sang xe điện; thiết lập thống xe buýt điện và hạ tầng trạm sạc.

Dự án đại đô thị nằm trong quy hoạch mở rộng TP Kinshasa, tọa lạc giữa bờ nam sông Congo và phía bắc sân bay quốc tế N'djii. Dự án gồm nhà ở, biệt thự, căn hộ, bệnh viện, trường học, trung tâm thương mại, khách sạn, khu vui chơi giải trí, các cơ quan chính phủ, bộ ngành trong tương lai.

Dự án triển khai với mục tiêu phát triển một trung tâm đô thị hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng sống, thay đổi diện mạo đô thị, trở thành điểm đến du lịch cũng như biểu tượng phát triển mới của Kinshasa. Đáng chú ý, Congo giao đất miễn phí cho Vingroup triển khai dự án.

Ngoài ra, Congo cũng cùng Vingroup mở rộng hợp tác trong các dự án giao thông xanh, gồm phát triển hệ thống xe buýt điện, taxi điện, trạm sạc do VinFast và GSM vận hành.

Cụ thể, Vingroup sẽ cung cấp xe buýt điện VinFast, hỗ trợ xây dựng và vận hành tuyến xe buýt nhanh (BRT). VinFast sẽ cung cấp các dòng xe phù hợp và thay thế dần hơn 300.000 xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch bằng xe điện của Kinshasa.

Kinshasa cam kết hỗ trợ đất để xây dựng hạ tầng trạm sạc, nhằm thúc đẩy tiến trình chuyển đổi xanh cho toàn đô thị.

Phó Chủ tịch Vingroup, bà Lê Thị Thu Thủy, cho biết tập đoàn rất vui vì được đồng hành cùng chính quyền TP Kinshasa trong việc nâng cao chất lượng sống người dân. Với kinh nghiệm phát triển hàng loạt đại đô thị mang tầm vóc quốc tế và xây dựng mạng lưới di chuyển điện hóa, Vingroup tin tưởng sẽ góp phần thay đổi diện mạo đô thị, thúc đẩy phát triển bền vững tại Kinshasa và Congo.

Hà Linh

Nhịp Sống Thị Trường

