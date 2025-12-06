Quỹ ETF KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index chính thức niêm yết trên NYSE

KPHO mang đến cơ hội tiếp cận các công ty Việt Nam được lựa chọn dựa trên phương pháp phân tích tăng trưởng cơ bản và chuyên biệt, tại một trong những nền kinh tế năng động và triển vọng nhất Đông Nam Á.

Dragon Capital, một trong những công ty quản lý quỹ lớn nhất Việt Nam tính theo tổng tài sản quản lý, sẽ đóng vai trò là đối tác quản lý được chỉ định của quỹ KPHO. Với hơn ba mươi năm kinh nghiệm thực tiễn tại Việt Nam, năng lực am hiểu thị trường nội địa sâu sắc và nền tảng sản phẩm vững chắc của Dragon Capital sẽ giúp KPHO nắm bắt các cơ hội tăng trưởng hiệu quả trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

"Chúng tôi tin rằng Việt Nam đang trở thành động lực tăng trưởng then chốt trong các thị trường mới nổi toàn cầu", ông Jonathan Krane, Tổng Giám đốc của KraneShares cho biết. "Với cơ cấu dân số thuận lợi, lực lượng lao động trẻ có tay nghề cao, cùng dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đang gia tăng, quốc gia này đang ở vị thế hưởng lợi từ sự đa dạng hóa chuỗi cung ứng toàn cầu và tăng trưởng bứt phá về nhu cầu tiêu dùng. Thông qua sự hợp tác với Dragon Capital, chúng tôi tự hào mang đến cho các nhà đầu tư một phương thức minh bạch và dựa trên quy tắc để tham gia vào câu chuyện tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam."

Việt Nam tiếp tục nằm trong số các nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất toàn cầu, ghi nhận mức tăng trưởng GDP đạt 7,5% so với cùng kỳ năm trước trong nửa đầu năm 2025 – một trong những mức tăng trưởng mạnh nhất khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Với độ tuổi trung vị là 33, Việt Nam sở hữu lực lượng lao động ổn định và đang mở rộng, tạo nền tảng cho sự phát triển dựa trên xuất khẩu và tiêu dùng nội địa đang gia tăng mạnh mẽ.

Danh mục Quỹ ETF KPHO được kết hợp sáng tạo giữa Quỹ ETF DCVFM VN Diamond (đại diện cho nhóm cổ phiếu tăng trưởng cao mà quỹ ngoại không được mua trực tiếp) và nhóm các cổ phiếu tăng trưởng có thể mua được trên thị trường. Sự khác biệt của KPHO so với các sản phẩm đầu tư vào Việt Nam đang niêm yết trên thị trường Hoa Kỳ nằm ở chỗ khắc phục các rào cản truyền thống về giới hạn sở hữu trần, cho phép các nhà đầu tư nước ngoài toàn cầu tham gia vào giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ của đất nước thông qua việc đầu tư vào Quỹ.

Việt Nam đã được tổ chức cung cấp chỉ số toàn cầu FTSE Russell nâng hạng từ Thị trường Cận biên (Frontier Market) lên Thị trường Mới nổi thứ cấp (Secondary Emerging Market), với việc tái phân loại dự kiến có hiệu lực vào tháng 9 năm 2026. Việt Nam cũng đang nằm trong tầm quan sát cho một đợt nâng hạng tương tự từ MSCI. Dragon Capital ước tính rằng việc nâng hạng từ cả hai tổ chức cung cấp chỉ số này có thể thúc đẩy dòng vốn mới khoảng 25 tỷ USD chảy vào thị trường chứng khoán Việt Nam — tương đương 9% vốn hóa thị trường hiện tại của quốc gia này.

"Là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới, Việt Nam đang sẵn sàng bước vào kỷ nguyên vàng của những cơ hội", ông Dominic Scriven, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Đồng sáng lập Dragon Capital chia sẻ. "Quan hệ đối tác với KraneShares là sự kết hợp hơn 30 năm kinh nghiệm thực tiễn của Dragon Capital với nền tảng phân phối toàn cầu của KraneShares để mang đến sản phẩm KPHO. Quỹ ETF này cung cấp cho các nhà đầu tư khả năng tiếp cận hiệu quả và bao quát vào thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời điểm then chốt, khi Việt Nam tiến gần đến khả năng được đưa vào các bộ chỉ số toàn cầu lớn như Thị trường mới nổi FTSE và Thị trường mới nổi MSCI – một cột mốc có thể thu hút đáng kể vốn đầu tư nước ngoài và mở ra các cơ hội đa dạng hóa danh mục trên phạm vi toàn cầu".

Tính đến ngày 31/10/2025, thị phần các Quỹ ETF do Dragon Capital quản lý tại Việt Nam chiếm 78,2% toàn thị trường. Trong đó, giá trị tài sản ròng của Quỹ ETF DCVFMVN30 đạt hơn 5.892 tỷ đồng, Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND là 13.647 tỷ đồng và Quỹ ETF DCVFM VNMIDCAP là hơn 360 tỷ đồng. Hiệu suất 12 tháng của các quỹ đều ở mức vượt trội, lần lượt là 42,5%; 18,1% và 22,8% (tính đến hết tháng 10).