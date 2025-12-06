Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cảnh báo sàn giao dịch tiền mã hóa giả mạo, dẫn dụ nhà đầu tư

06-12-2025 - 10:24 AM | Thị trường chứng khoán

VBA cho biết đã ghi nhận nhiều dấu hiệu giả mạo, mạo danh tinh vi, cung cấp thông tin gây hiểu lầm từ website caex.online.

Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA) vừa phát đi cảnh báo về website caex.online và cái gọi là "sàn giao dịch tiền mã hóa CAEX", sau khi ghi nhận dấu hiệu giả mạo thương hiệu, cung cấp thông tin gây nhầm lẫn của trang web này. 

Ông Trần Huyền Dinh, Giám đốc dự án ChainTracer, Chủ nhiệm Ủy ban Ứng dụng Fintech VBA, cho biết caex.online sử dụng logo, màu sắc và cách trình bày tương tự VPBank, khiến nhà đầu tư dễ hiểu nhầm đây là Công ty CP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng – doanh nghiệp được đầu tư bởi VPBank và VPBank Securities (VPBS). 

Website này cũng tự ý dùng thương hiệu của các đơn vị thuộc VBA như AlphaTrue Solutions và sản phẩm Basal Pay để tạo niềm tin.

- Ảnh 2.

Website Caex.online có dấu hiệu lừa đảo được VBA cảnh báo

Theo VBA, caex.online thực chất chỉ là website dẫn dụ, hoạt động theo mô hình tiếp thị liên kết và chuyển hướng người dùng sang đường dẫn đăng ký của các nền tảng khác. Website tận dụng thông tin về các chính sách thử nghiệm tài sản số và các dự án sandbox để khiến nhà đầu tư nghĩ rằng đây là hệ sinh thái hợp pháp, có ngân hàng đứng sau.

VBA khẳng định caex.online là website giả mạo, không phải nền tảng của CAEX hay VPBank. Nhà đầu tư nếu đã đăng ký hoặc chuyển tiền qua các đường dẫn liên quan cần dừng ngay giao dịch, không nộp thêm khoản phí nào với lý do "mở khóa tài khoản" hoặc "đóng phí để rút tiền".

Hiệp hội cũng khuyến cáo người dùng lưu lại toàn bộ bằng chứng giao dịch, thông tin tư vấn, sao kê và liên hệ ngay cơ quan chức năng hoặc ngân hàng để được hỗ trợ tra soát. 

Cũng theo VBA, nhà đầu tư chỉ tìm hiểu thông tin pháp lý qua kênh chính thức của doanh nghiệp và cơ quan quản lý, tránh ra quyết định dựa trên lời mời gọi trong nhóm kín hoặc đường dẫn không rõ nguồn gốc.

Theo Sơn Nhung

Người Lao Động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Pyn Elite Fund lại “hô” FPT chỉ vài tháng sau khi chốt lời ở đỉnh và cảnh báo về bong bóng công nghệ

Pyn Elite Fund lại “hô” FPT chỉ vài tháng sau khi chốt lời ở đỉnh và cảnh báo về bong bóng công nghệ Nổi bật

Hé lộ mức giá tập đoàn Nhật Bản sẵn sàng chi để thâu tóm “vua bút bi” Thiên Long

Hé lộ mức giá tập đoàn Nhật Bản sẵn sàng chi để thâu tóm “vua bút bi” Thiên Long Nổi bật

Cổ phiếu của tỷ phú Phạm Nhật Vượng bất ngờ được khối ngoại mua ròng đột biến trong tuần đầu tháng 12

Cổ phiếu của tỷ phú Phạm Nhật Vượng bất ngờ được khối ngoại mua ròng đột biến trong tuần đầu tháng 12

01:34 , 06/12/2025
Quốc Cường Gia Lai muốn bán tài sản để trả món nợ liên quan bà Trương Mỹ Lan

Quốc Cường Gia Lai muốn bán tài sản để trả món nợ liên quan bà Trương Mỹ Lan

01:33 , 06/12/2025
Thị trường tiền số hôm nay, 5-12: Bitcoin vẫn là ẩn số với nhà đầu tư

Thị trường tiền số hôm nay, 5-12: Bitcoin vẫn là ẩn số với nhà đầu tư

01:32 , 06/12/2025
Fecon chốt ngày thanh toán cổ tức lần 2 năm 2022 bằng tiền

Fecon chốt ngày thanh toán cổ tức lần 2 năm 2022 bằng tiền

00:07 , 06/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên