Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tài Sản Số
Tài Sản Số
xem chi tiết

Thị trường tiền số hôm nay, 5-12: Bitcoin vẫn là ẩn số với nhà đầu tư

06-12-2025 - 01:32 AM | Thị trường chứng khoán

Sau khi giảm mạnh từ mức cao kỷ lục gần đây, Bitcoin đã xóa sạch toàn bộ mức lợi nhuận từ đầu năm.

Tối 5-12, thị trường tiền số đồng loạt giảm. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin giảm hơn 2%, còn 90.615 USD.

Các đồng tiền khác như Ethereum, BNB cũng giảm trên 2%, lần lượt còn 3.110 USD và 887 USD; XRP giảm hơn 3%, còn 2 USD, trong khi Solana giảm mạnh nhất, gần 5%, xuống 136 USD.

Theo đài CNBC, sau khi giảm mạnh từ mức cao kỷ lục gần đây, Bitcoin đã xóa sạch toàn bộ mức lợi nhuận từ đầu năm.

Điều này đặt ra câu hỏi lớn về vai trò thực sự của đồng tiền này trong danh mục đầu tư: Khi nào Bitcoin mới có thể được xem như một nơi lưu giữ giá trị ổn định?

Thị trường tiền số hôm nay, 5-12: Bitcoin vẫn là ẩn số với nhà đầu tư - Ảnh 1.

Bitcoin đang giao dịch ở mức 90.615 USD Nguồn: OKX

"Bitcoin vẫn cần chứng minh khả năng của mình như một 'vàng kỹ thuật số' trong thời gian dài" - ông Nate Geraci, Chủ tịch NovaDius Wealth Management, nhận định.

Ông nhấn mạnh rằng Bitcoin chỉ mới 15–16 năm và hiện vẫn biến động mạnh, trong khi vàng đã tồn tại hàng ngàn năm.

Trong quá khứ, Bitcoin từng tăng giá mạnh khi thị trường chứng khoán biến động, nhưng gần đây, khi cổ phiếu công nghệ giảm, hầu hết các đồng tiền số, bao gồm Bitcoin, cũng lao dốc, thậm chí giảm sâu hơn thị trường chứng khoán.

Dù vậy, so với đầu năm 2024, Bitcoin vẫn tăng gấp đôi giá trị, nhờ dòng vốn từ các quỹ ETF Bitcoin mới.

Geraci cho rằng đợt giảm gần đây chủ yếu do các nhà đầu tư dùng đòn bẩy trong giao dịch crypto, dẫn đến việc bán tháo.

Ngoài Bitcoin, các quỹ đầu tư theo chỉ số crypto - đầu tư vào rổ nhiều loại tiền số, được kỳ vọng sẽ giúp nhà đầu tư đa dạng hóa danh mục.

Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng hầu hết các đồng crypto khác vẫn giống cổ phiếu công nghệ, dễ giảm giá theo thị trường và là tài sản rủi ro cao.

Theo Lê Tỉnh

Người Lao Động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Pyn Elite Fund lại “hô” FPT chỉ vài tháng sau khi chốt lời ở đỉnh và cảnh báo về bong bóng công nghệ

Pyn Elite Fund lại “hô” FPT chỉ vài tháng sau khi chốt lời ở đỉnh và cảnh báo về bong bóng công nghệ Nổi bật

Hé lộ mức giá tập đoàn Nhật Bản sẵn sàng chi để thâu tóm “vua bút bi” Thiên Long

Hé lộ mức giá tập đoàn Nhật Bản sẵn sàng chi để thâu tóm “vua bút bi” Thiên Long Nổi bật

Fecon chốt ngày thanh toán cổ tức lần 2 năm 2022 bằng tiền

Fecon chốt ngày thanh toán cổ tức lần 2 năm 2022 bằng tiền

00:07 , 06/12/2025
Thành viên SCIC đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu FPT

Thành viên SCIC đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu FPT

00:07 , 06/12/2025
Cổ phiếu VIC và phần còn lại của thị trường chứng khoán

Cổ phiếu VIC và phần còn lại của thị trường chứng khoán

20:47 , 05/12/2025
Chứng khoán nghịch lý 'lãi chỉ số, lỗ tài khoản'

Chứng khoán nghịch lý 'lãi chỉ số, lỗ tài khoản'

20:46 , 05/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên