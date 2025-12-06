Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cổ phiếu của tỷ phú Phạm Nhật Vượng bất ngờ được khối ngoại mua ròng đột biến trong tuần đầu tháng 12

06-12-2025 - 01:34 AM | Thị trường chứng khoán

Khối ngoại bất ngờ trở lại mua ròng trong tuần này sau chuỗi hàng tháng liên tục xả hàng.

Thị trường chứng khoán ghi nhận mức tăng hơn 50 điểm trong tuầu đầu tiên của tháng 12. Nhóm vốn hóa lớn tiếp tục là điểm nhấn nâng đỡ chỉ số chinh phục lại các vùng kháng cự cũ, đặc biệt là "họ" Vingroup. Thêm vào đó, thanh khoản ở các phiên trong tuần dần cải thiện so với trung bình 20 phiên. Kết tuần, VN Index tăng 50,33 điểm (+2,98%) so với tuần trước và đóng cửa tại 1.741,32.

Về giá trị giao dịch của khối ngoại, nhóm nhà đầu tư này bất ngờ trở lại mua ròng trong tuần này sau chuỗi hàng tháng liên tục xả hàng. Trong đó, 3 phiên giữa tuần lực mua mạnh trước khi quay đầu bán ròng vào ngày cuối tuần. Lũy kế sau 5 phiên, khối ngoại mua ròng 4.490 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Xét riêng từng sàn, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 4.576 tỷ đồng trên HoSE, bán ròng 65 tỷ đồng trên HNX và bán ròng 21 tỷ đồng trên sàn UPCoM.

﻿Thống kê theo từng mã chứng khoán, cổ phiếu "họ" Vingroup là VPL dẫn đầu nhóm được mua ròng với giá trị đột biến lên tới 3.394 tỷ đồng. Theo sau là MBB (1.407 tỷ đồng), VNM (505 tỷ đồng), MWG (303 tỷ đồng) và VPB (299 tỷ đồng). Các mã như VJC (272 tỷ đồng), CTG (202 tỷ đồng), TCB (149 tỷ đồng), TCX (132 tỷ đồng) và VIC (121 tỷ đồng) cũng ghi nhận dòng tiền vào tích cực từ nhà đầu tư nước ngoài.

Ở chiều ngược lại, VCB là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất trong tuần, với giá trị lên tới 409 tỷ đồng, bỏ xa các mã còn lại. Đứng sau đó là VHM với mức bán ròng 363 tỷ đồng, tiếp đến là ACB (268 tỷ đồng) và GEX (158 tỷ đồng). Nhiều cổ phiếu khác cũng chịu áp lực rút vốn như VPI (131 tỷ đồng), DXG (127 tỷ đồng), VRE (122 tỷ đồng), VCI (99 tỷ đồng), MBS (72 tỷ đồng) và PDR (58 tỷ đồng).

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

