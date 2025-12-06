Hơn 19.600 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong tháng 11/2025

Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA) mới đây đã có báo cáo thị trường trái phiếu tuần từ 24/11/2025 - 28/11/2025.

Theo đó, tại thị trường trái phiếu Chính phủ (TPCP) sơ cấp, ngày 26/11/2025, Kho bạc Nhà nước đã gọi thầu tổng cộng 14.000 tỷ đồng TPCP, ở các kỳ hạn 5 năm (3.000 tỷ), 10 năm (9.000 tỷ), 15 năm (1.500 tỷ) và 30 năm (500 tỷ).

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm, 15 năm và 30 năm không trúng thầu và tỷ lệ trúng thầu của trái phiếu kỳ hạn 10 năm đạt 67%.

Từ đầu năm 2025 đến ngày 26/11, Kho bạc Nhà nước đã huy động gần 306.919 tỷ đồng TPCP các kỳ hạn từ 5 năm đến 30 năm, đạt khoảng 61,4% kế hoạch phát hành 500.000 tỷ đồng trong năm 2025.

Trong tuần tới (1/12 - 5/12/2025), Kho bạc Nhà nước sẽ gọi thầu 13.000 tỷ đồng TPCP, ở các kỳ hạn 5 năm (3.000 tỷ), 10 năm (8.000 tỷ), 15 năm (1.500 tỷ) và 30 năm (500 tỷ).

Tại thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN), theo dữ liệu VBMA tổng hợp từ HNX và SSC (ghi nhận theo ngày phát hành và ngày thực hiện mua lại từ chuyên trang của HNX và có thể được thay đổi theo việc công bố thông tin trên chuyên trang của HNX), tính đến ngày 28/11/2025, có 24 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong tháng 11/2025 với tổng giá trị 19.608 tỷ đồng.

nguồn: VBMA

Lũy kế từ đầu năm, tổng giá trị phát hành TPDN được ghi nhận là 511.262 tỷ đồng, với 28 đợt phát hành ra công chúng trị giá 50.583 tỷ đồng (chiếm 9,9% tổng giá trị phát hành) và 418 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 460.679 tỷ đồng (chiếm 90,1% tổng số).

Về kế hoạch phát hành sắp tới, nhiều doanh nghiệp đã "lên lịch" phát hành hàng nghìn tỷ đồng trái phiếu. Đơn cử như Công ty CP Nông nghiệp BAF Việt Nam, HĐQT BAF đã thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng trong năm 2025 với

tổng giá trị tối đa 1.000 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo, kỳ hạn 3 năm với mức lãi suất 10%/năm.

HĐQT Ngân hàng TMCP Á Châu đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 3 được chia làm 20 đợt trong năm 2025 với tổng giá trị tối đa 20.000 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo và mệnh giá dự kiến 100 triệu đồng/trái phiếu. Trái phiếu có kỳ hạn tối đa 5 năm với mức lãi suất kết hợp giữa cố định và thả nổi.

Ở chiều ngược lại, trong tháng 11/2025, các doanh nghiệp đã mua lại 11.144 tỷ đồng trái phiếu. Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng giá trị trái phiếu đã được mua lại trước hạn đạt 271.756 tỷ đồng, tăng 55% so với năm 2024. Trong đó, ngân hàng là nhóm ngành dẫn đầu, chiếm khoảng 68,5% tổng giá trị mua lại trước hạn (tương ứng khoảng 186.061 tỷ đồng).

Trong phần còn lại của năm 2025, tổng giá trị trái phiếu sẽ đến hạn là 28.082 tỷ đồng; bao gồm: 35,9% giá trị trái phiếu sắp đáo hạn thuộc nhóm bất động sản với 10.078 tỷ đồng, theo sau là nhóm ngân hàng với 8.050 tỷ đồng (chiếm 28,7%).