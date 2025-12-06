Một quỹ ngoại giảm sở hữu tại Văn Phú

Viac (No.1) Limited Partnership vừa có báo cáo về việc giảm sở hữu tại CTCP Phát triển Bất động sản Văn Phú (mã: VPI, sàn HoSE).



Theo đó, trong phiên 3/12/2025, Viac (No.1) Limited Partnership đã giao dịch 1,6 triệu cổ phiếu VPI với mục đích cơ cấu danh mục đầu tư. Qua đó, quỹ đầu tư này giảm sở hữu từ 29,65 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 9,26%) xuống mức 28,05 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 8,76%).

Được biết, Viac (No.1) Limited Partnership đến từ Singapore, quỹ này trở thành cổ đông lớn của Văn Phú từ năm 2024.

Phối cảnh dự án Vlasta Thuỷ Nguyên (Hải Phòng)

Trong diễn biến mới đây, Bất động sản Văn Phú công bố việc không còn là công ty mẹ của CTCP Văn Phú - B&C.

Cụ thể, CTCP Văn Phú - B&C mới hoàn tất tăng vốn từ 6 tỷ đồng lên 1.866 tỷ đồng thông qua chào bán 186 triệu cổ phiếu. Sau đợt tăng vốn, VPI chỉ còn sở hữu 0,225% vốn tại Văn Phú - B&C.

Văn Phú - B&C thành lập năm 2018 với tên gọi ban đầu là CTCP Văn Phú Homes. Khi mới thành lập, công ty có vốn 6 tỷ đồng, trong đó, VPI nắm 70%, bên cạnh ba cá nhân là bà Nguyễn Diệu Tú 20%, ông Nguyễn Hoàng Hà và ông Nguyễn Việt Bách mỗi người 5%. Trong đó, bà Nguyễn Diệu Tú làm Tổng Giám đốc.

Doanh nghiệp đăng ký ngành nghề tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản. Tháng 11/2021, Văn Phú Homes đổi tên thành Văn Phú - B&C như hiện nay.

Tháng 3/2023, ông Tô Như Thắng giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm đại diện pháp luật Văn Phú - B&C. Khoảng 4 tháng sau, vị trí này được chuyển cho ông Vũ Thanh Tuấn (Phó Tổng Giám đốc VPI).

Theo công bố, Văn Phú - B&C hoàn tất chào bán 186 triệu cổ phiếu vào ngày 18/11/2025, VPI nhiều khả năng đã không thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm, do đó dẫn tới giữ nguyên sở hữu 420.000 cổ phần nhưng tỷ lệ sở hữu giảm xuống 0,225%.

Về hoạt động kinh doanh, lợi nhuận trước và sau thuế quý III/2025 của Văn Phú lần lượt ở mức 143 tỷ đồng và 119 tỷ đồng, tăng lần lượt 16% và 8% so với cùng kỳ năm trước.

Luỹ kế ba quý đầu năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế ở mức 262,9 tỷ đồng, tương ứng với việc thực hiện hơn 75% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm 2025.

Tính đến 30/9, hàng tồn kho của doanh nghiệp ở mức 5.407 tỷ đồng, tăng 83,5% so với thời điểm đầu năm, chủ yếu do gia tăng giá trị đầu tư tại ba dự án, gồm: Vlasta Thuỷ Nguyên (Hải Phòng), TT39-40 Khu đô thị mới Văn Phú (Hà Nội); dự án tại phường Phú Thuận (quận 7 cũ, TP. HCM) và một số dự án khác.



