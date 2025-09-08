Chịu mức thuế 40% của Mỹ, nước láng giềng Việt Nam tính chuyển hướng xuất khẩu mặt hàng ‘hái ra tiền’ sang Nga

Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone cho biết nước này có thể chuyển hướng xuất khẩu cà phê từ Mỹ sang Nga vì mức thuế quan của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Tháng trước, Mỹ đã áp thuế 40% đối với hàng nhập khẩu từ Lào.

Trong cuộc phỏng vấn với RIA Novosti bên lề Diễn đàn Kinh tế phương Đông tại Vladivostok ngày 5/9, Thủ tướng Lào Siphandone chia sẻ: “Trong số các mặt hàng Lào xuất sang Mỹ có nông sản, bao gồm cà phê. Lào cũng đã xuất cà phê sang Nga, và có thể tăng thêm khối lượng. Nếu thuế quan khiến sản phẩm quá đắt tại Mỹ, chúng tôi sẽ tăng xuất khẩu sang Nga”.

Thuế quan của Mỹ cũng ảnh hưởng đến các nước xuất khẩu cà phê hàng đầu là Brazil, với mức thuế lên tới 50%. Brazil là quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới, chiếm 37% sản lượng toàn cầu.

Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) cho biết giá cà phê thế giới đã tăng vọt trong những tháng gần đây do thời tiết bất lợi làm hỏng mùa vụ, cộng thêm sự gián đoạn thị trường từ các hàng rào thuế quan của Mỹ.

Theo Hiệp hội Cà phê Quốc gia Mỹ, 2/3 người Mỹ uống cà phê hằng ngày, biến đây thành đồ uống phổ biến nhất tại quốc gia này. Trước đó, NCA từng vận động hành lang để cà phê được miễn trừ thuế nhưng chưa đạt kết quả.

Năm 2024, kim ngạch thương mại giữa Nga và Lào đạt 23,8 triệu USD, tăng 65% so với năm trước. Trong đó, xuất khẩu của Lào sang Nga đạt 5,8 triệu USD, tăng 36%, chủ yếu là giày dép, quần áo, cà phê, trà và gỗ.

Cà phê hiện đứng thứ 3 trong số các mặt hàng nông nghiệp xuất khẩu hàng đầu của Lào. Diện tích trồng cà phê khoảng 98.000 ha, với sản lượng ước tính hàng năm là 150.000 tấn. Ngành cà phê tạo việc làm cho hơn 300.000 nông dân, xuất khẩu 100.000 tấn hạt cà phê mỗi năm với giá trị hơn 100 triệu USD.

Tham khảo: RT﻿