Hứng lệnh trừng phạt của Mỹ, Trung Quốc ăn miếng trả miếng, đáp lại bằng động thái chưa từng có

05-09-2025 - 14:40 PM | Tài chính quốc tế

Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt dù 2 bên đã tổ chức 3 vòng đàm phán trong năm nay.

Hứng lệnh trừng phạt của Mỹ, Trung Quốc ăn miếng trả miếng, đáp lại bằng động thái chưa từng có- Ảnh 1.

Ngày 4/9, Trung Quốc công bố áp thuế chống bán phá giá đối với các công ty sợi quang Mỹ. Động thái này diễn ra sau khi Bộ Tài chính Mỹ công bố lệnh trừng phạt một doanh nghiệp hóa chất ở Quảng Châu với cáo buộc liên quan đến fentanyl.

Theo công bố của Bộ Thương mại Trung Quốc, mức thuế dao động từ 33,3 – 78,2%, có hiệu lực ngay lập tức và kéo dài tới tháng 4/2028.

Cụ thể, công ty OFS Fitel bị áp thuế 33,3%, Corning chịu mức 37,9%, trong khi Draka Communications Americas cùng một số doanh nghiệp Mỹ khác phải gánh thuế cao nhất 78,2%.

Từ tháng 4/2023, Bắc Kinh đã áp thuế chống bán phá giá đối với một loại sợi quang Mỹ sử dụng trong truyền dẫn tốc độ cao và kết nối trung tâm dữ liệu. Tuy nhiên, cuộc điều tra kéo dài 6 tháng, bắt đầu từ tháng 3/2025, phát hiện các nhà xuất khẩu Mỹ đã “lách luật” bằng cách đổi mã sản phẩm, nhập khẩu vào Trung Quốc dưới dạng sợi quang khác có tính năng tương tự nhưng có khác biệt nhỏ về kỹ thuật.

“Các nhà xuất khẩu Mỹ đã thay đổi các chi tiết để né tránh thuế, làm giảm hiệu quả của biện pháp chống bán phá giá hiện hành”, Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố.

Cuộc điều tra này – do các doanh nghiệp Trung Quốc yêu cầu – là vụ điều tra chống lẩn tránh thuế đầu tiên mà Bắc Kinh tiến hành. Bộ nhấn mạnh mọi thủ tục được tiến hành theo luật pháp Trung Quốc và quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Động thái của Trung Quốc diễn ra chỉ một ngày sau khi Washington trừng phạt Guangzhou Tengyue Chemical và 2 đại diện của công ty, cáo buộc họ tham gia xuất khẩu fentanyl và các tiền chất opioid tổng hợp vào Mỹ. Bộ Tài chính Mỹ cho biết toàn bộ tài sản tại Mỹ của công ty này đã bị phong tỏa. FBI cũng khởi tố hình sự đối với doanh nghiệp và các cá nhân liên quan.

Bất chấp 3 vòng đàm phán thương mại cấp cao giữa 2 nước trong năm nay, vấn đề fentanyl vẫn chưa được giải quyết.

Các sản phẩm Trung Quốc hiện phải chịu 30% thuế phổ quát khi vào Mỹ, bao gồm mức 20% mà Tổng thống Donald Trump áp từ quý 1/2025.

Trong khi đó, vòng đàm phán thương mại Mỹ - Trung tiếp theo dự kiến diễn ra trước ngày 10/11, thời điểm thỏa thuận “đình chiến thuế quan 90 ngày” hết hạn. Giới quan sát cho rằng ông Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình có thể gặp song phương tại Hội nghị Cấp cao APEC ở Hàn Quốc (30/10 – 1/11).

Tham khảo: SCMP﻿

