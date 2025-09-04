Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nga tuyên bố sẽ giúp Trung Quốc vượt mặt Mỹ trong lĩnh vực Washington đang dẫn đầu thế giới

04-09-2025 - 12:30 PM | Tài chính quốc tế

Nga tuyên bố sẽ giúp Trung Quốc vượt mặt Mỹ trong lĩnh vực Washington đang dẫn đầu thế giới

Công suất lò phản ứng điện hạt nhân đang hoạt động tại Mỹ gần gấp đôi Trung Quốc.

Ông Alexei Likhachev, Tổng Giám đốc tập đoàn hạt nhân Rosatom (Nga) tuyên bố nước này sẽ hỗ trợ Trung Quốc vượt qua Mỹ để trở thành quốc gia sản xuất điện hạt nhân lớn nhất thế giới.

Người đứng đầu Rosatom đưa ra tuyên bố trong bài phát biểu trên truyền hình nhà nước Nga ngày 3/9 sau cuộc hội đàm tại Bắc Kinh.

Hiện Mỹ đang vận hành mạng lưới lò phản ứng hạt nhân lớn nhất thế giới, với công suất lắp đặt gần 97 gigawatt (GW).

Tuy nhiên, theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, tính đến tháng 4/2024, công suất lò phản ứng điện hạt nhân đang hoạt động tại Trung Quốc là 53,2 GW trong bối cảnh nước này chạy đua xây dựng hàng chục lò phản ứng.

“Trung Quốc có kế hoạch phát triển năng lượng nguyên tử đầy tham vọng. Nhiệm vụ được đặt ra là bắt kịp và vượt Mỹ về công suất lắp đặt, nghĩa là đạt hơn 100 gigawatt”, ông Alexei Likhachev nói.

Khi được hỏi liệu Nga có giúp Trung Quốc đạt được mục tiêu đó hay không, ông Likhachev trả lời: “Tất nhiên rồi. Chúng tôi sẽ giúp. Chúng tôi đã và đang hỗ trợ Trung Quốc rồi”.

Nga đã hỗ trợ xây 4 lò phản ứng hạt nhân ở Trung Quốc và đang xây dựng thêm 4 lò nữa. Trung Quốc cần một lượng lớn uranium và nhiên liệu hạt nhân cho các kế hoạch đầy tham vọng, Tổng Giám đốc Rosatom chia sẻ.

Ông cho biết do đó, Trung Quốc sẽ cần phải phát triển thế hệ lò phản ứng chu trình nhiên liệu hạt nhân khép kín mới dựa trên công nghệ của Nga.

Sau khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra năm 2022, thương mại Nga-Trung tăng vọt khi Trung Quốc thế chân các thương hiệu phương Tây tại Nga và Moscow đẩy mạnh xuất khẩu năng lượng sang châu Á. Kim ngạch thương mại song phương đạt 245 tỷ USD năm 2024, tăng 29% so với 2022 và tăng 26% so với 2023, đưa Trung Quốc trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Nga.

Không phải Trung Quốc hay Ấn Độ, đây mới là khách hàng mua dầu nhiên liệu từ Nga nhiều nhất, nhập hơn 1 triệu tấn chỉ trong một tháng

Y Vân

Đời Sống Pháp Luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lần đầu tiên sau 4 năm, thị trường lao động Mỹ lặp lại tình trạng đáng báo động: Dự đoán Fed cắt giảm lãi suất tăng lên 95%

Lần đầu tiên sau 4 năm, thị trường lao động Mỹ lặp lại tình trạng đáng báo động: Dự đoán Fed cắt giảm lãi suất tăng lên 95% Nổi bật

Quốc gia BRICS có động thái khiến Mỹ bất ngờ: Đưa hàng trăm nghìn tấn hàng sang Mỹ dù bị áp thuế 50%, vẽ lại cuộc chơi mang tên 'vàng đỏ'

Quốc gia BRICS có động thái khiến Mỹ bất ngờ: Đưa hàng trăm nghìn tấn hàng sang Mỹ dù bị áp thuế 50%, vẽ lại cuộc chơi mang tên 'vàng đỏ' Nổi bật

Loạt 'cá mập' gom 10 tấn vàng giữa lúc giá neo cao, có nhà đầu tư mua ròng 29 tháng

Loạt 'cá mập' gom 10 tấn vàng giữa lúc giá neo cao, có nhà đầu tư mua ròng 29 tháng

11:54 , 04/09/2025
Vị thế 'vua chip' của Nvidia lung lay bởi loạt startup mới chỉ 5 năm tuổi của Trung Quốc

Vị thế 'vua chip' của Nvidia lung lay bởi loạt startup mới chỉ 5 năm tuổi của Trung Quốc

11:45 , 04/09/2025
Trung Quốc thiếu hơn 1 triệu thợ sửa xe điện, 75% thợ không đủ tiêu chuẩn: Cuộc khủng hoảng thầm lặng cho nỗ lực xanh hóa ngành ô tô

Trung Quốc thiếu hơn 1 triệu thợ sửa xe điện, 75% thợ không đủ tiêu chuẩn: Cuộc khủng hoảng thầm lặng cho nỗ lực xanh hóa ngành ô tô

11:11 , 04/09/2025
BQP Nga tung bằng chứng xác lập chiến tích, ông Putin tuyên bố điều chưa từng làm với Ukraine

BQP Nga tung bằng chứng xác lập chiến tích, ông Putin tuyên bố điều chưa từng làm với Ukraine

10:45 , 04/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên