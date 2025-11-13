Cho 1.500 khách vay qua tài khoản iCloud iPhone, thu lãi "cắt cổ" tới 662%/năm

Ngày 13-11, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Văn Hưng (SN 1999, trú tại thôn Đại Sơn, xã Đoài Phương, TP Hà Nội) và Nguyễn Thị Thu Hường (SN 1996, trú tại thôn Duyên Lãm, xã Quảng Oai, TP Hà Nội) về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, quy định tại khoản 2 Điều 201 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội cho vay lãi nặng trên không gian mạng bằng hình thức thế chấp tài khoản iCloud điện thoại iPhone.

Ngày 26-10, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên tiến hành triệu tập các đối tượng Đỗ Văn Hưng và Nguyễn Thị Thu Hường cùng một số đối tượng khác lên làm việc.

Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận từ tháng 11-2024 đến nay, Đỗ Văn Hưng cùng Nguyễn Thị Thu Hường và một số đối tượng góp vốn lập nhóm để cho vay tiền qua iCloud iPhone với số tiền khoảng trên 400 triệu đồng. Hường được giao nhiệm vụ là kế toán.

Đối tượng Đỗ Văn Hưng tại cơ quan điều tra

Các đối tượng tuyển cộng tác viên, sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội ảo đăng lên các hội nhóm mạng xã hội cho vay tiền để tìm kiếm khách vay. Mỗi cộng tác viên khi tìm được khách, sẽ được hưởng từ 30 đến 35 % tổng số tiền mà khách vay.

Khách vay sử dụng điện thoại đời càng cao thì số tiền vay được càng nhiều. Khi khách đồng ý vay, sẽ phải gửi thông tin cá nhân, ảnh căn cước công dân cho các đối tượng, đồng thời các đối tượng sẽ cài đặt tài khoản iCloud vào trong điện thoại iPhone của khách. Nếu khách vay chậm trả lãi, các đối tượng sẽ khóa tài khoản iCloud, điện thoại của khách vay sẽ không sử dụng được.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 12-2024 đến nay, nhóm của Hưng đã cho khoảng 1.500 khách vay qua iCloud trên địa bàn toàn quốc với số tiền trên 30 tỉ đồng, lãi suất đặc biệt cao từ 286 đến 662%/ năm.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.