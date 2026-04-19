Cho bạn thân vay 40 triệu, giờ mất cả bạn lẫn tiền: Khoản học phí cho 3 điều cả đời tôi không dám quên

Trước đây, tôi từng nghĩ trong đời có vài thứ không nên tính toán quá kỹ. Tình bạn là một trong số đó. Cách đây vài năm, một người bạn thân của tôi rơi vào giai đoạn khó khăn. Nó gọi điện, hỏi vay 40 triệu, tôi đương nhiên không suy nghĩ nhiều mà chuyển khoản ngay, dù lúc đó tất cả tài sản trong người tôi cũng chưa quá 50 triệu.

Bạn thân mà, giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn, tôi chẳng chần chừ suy tính gì. Thời gian trôi qua, cùng những lời hứa “tháng sau trả”. Rồi một ngày, tôi nhận ra mình không chỉ không đòi được tiền, mà còn không thể nói chuyện với người bạn đó như trước nữa. Tình bạn biến mất theo cách lặng lẽ và khó chịu nhất.

1. Cho bạn bè vay tiền: Vấn đề chưa bao giờ chỉ đơn giản là chuyện tiền bạc

Trước đây, tôi nghĩ giúp bạn bè là cứ giúp hết khả năng. Bạn cần bao nhiêu, mình có bấy nhiêu thì đưa. Nhưng sau lần đó, tôi hiểu ra rằng việc cho vay không đơn giản chỉ là chuyện tiền bạc. Khi đã có tiền xen vào, mối quan hệ không còn thuần túy như trước. Mỗi lần gặp, dù không nói ra, vẫn có một sự ngại ngùng nhất định.

Người vay có thể thấy áp lực, còn người cho vay như tôi lại bắt đầu có kỳ vọng bạn sẽ trả sớm hoặc ít nhất cũng cho mình 1 cái hẹn, mà kỳ vọng thì thường đi kèm với thất vọng.

Thế nên điều tôi học được là: Trước khi cho vay, phải xác định rõ ranh giới của mình. Nếu số tiền đó mất đi mà mình vẫn có thể giữ được sự bình thản và không làm ảnh hưởng đến mối quan hệ, hãy cho vay. Còn nếu trong lòng đã có chút lăn tăn, thì nên dừng lại. Không phải vì ích kỷ, mà vì mình đang bảo vệ cả hai: Tiền của mình và tình bạn.

2. Tin tưởng không có nghĩa là bỏ qua nguyên tắc

Tôi đã từng nghĩ rằng cho bạn thân vay tiền thì không cần giấy tờ, không cần nhắc nhở. Một lời nói là đủ. Nhưng hóa ra, chính sự “dễ dãi” đó lại khiến mọi thứ trở nên khó xử hơn. Sau này nghĩ lại, tôi nhận ra nếu ngay từ đầu tôi nói rõ thời hạn, cách trả, hoặc đơn giản là có một sự thống nhất cụ thể, thì có thể mọi chuyện đã khác. Không phải vì người ta xấu đi, mà vì con người, khi không có ràng buộc rõ ràng, rất dễ trì hoãn. Hôm nay chưa trả cũng không sao, mai trả cũng được. Và cái “mai” đó kéo dài mãi.

Bài học ở đây không phải là mất niềm tin vào người khác, mà là hiểu rằng niềm tin cần đi cùng nguyên tắc. Rõ ràng từ đầu không làm mất đi sự tử tế, ngược lại còn giúp mối quan hệ bền hơn. Vì khi mọi thứ minh bạch, cả hai đều thoải mái.

3. Có những bài học trưởng thành “không hề miễn phí”

Thú thật, có những lúc tôi vẫn thấy tiếc 40 triệu đó. Với tôi khi ấy, đó là gần nửa năm tiết kiệm, là nhiều kế hoạch phải hoãn lại. Nhưng nếu chỉ dừng ở tiếc tiền thì có lẽ câu chuyện này chẳng có ý nghĩa gì.

Điều lớn hơn tôi nhận được là một cách nhìn khác về con người và về chính mình. Tôi hiểu rằng không phải ai cũng phản ứng giống mình khi đối mặt với khó khăn. Có người cố gắng trả nợ sớm nhất có thể, có người lại chọn cách né tránh. Và mình không kiểm soát được điều đó.

Quan trọng hơn, tôi học được cách chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Tôi đã chọn cho vay, nên tôi cũng phải chấp nhận rủi ro đi kèm. Khi nghĩ như vậy, cảm giác ấm ức giảm đi khá nhiều. Nó không còn là chuyện “bị mất”, mà là “mình đã chọn nên mình phải chấp nhận”.

Sau câu chuyện đó, tôi không trở thành người lạnh lùng hay từ chối giúp đỡ. Tôi vẫn giúp bạn bè khi có thể, nhưng theo một cách khác. Có khi tôi chỉ cho số tiền mà tôi sẵn sàng cho luôn, không nghĩ đến việc lấy lại. Có khi tôi chọn giúp bằng cách khác, như hỗ trợ tìm việc, kết nối mối quan hệ. Và có khi, tôi nói “không”.

40 triệu đổi lấy 3 bài học, nghe thì có vẻ đắt. Nhưng nếu không có trải nghiệm đó, có lẽ tôi vẫn sẽ tiếp tục đưa ra những quyết định cảm tính, và cái giá phải trả có khi còn lớn hơn.