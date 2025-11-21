Cho cô gái sinh năm 2005 mượn điện thoại cài app, nhiều người ở Thái Nguyên bỗng có khoản nợ đến 40 triệu mà không biết: Toàn bộ tiền được chuyển về 1 tài khoản

Trước những thông tin trên, Công an phường Tích Lương và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã nhanh chóng vào cuộc xác minh và phát động quần chúng tham gia tố giác tội phạm. Qua nắm tình hình, hầu hết bị hại là sinh viên, người lao động từ nơi khác đến cư trú, thuê trọ trên địa bàn phường Tích Lương; có người bị phát sinh khoản vay online lên đến 40 triệu đồng. Đặc biệt, các bị hại không hề biết mình bị phát sinh khoản vay từ bao giờ, vay như thế nào, bao nhiêu tiền, vay của ai…



Để lần ra manh mối tội phạm, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và các ngân hàng triển khai xác minh hàng trăm tài khoản, truy vết đường đi của dòng tiền. Cuối cùng xác định được số tiền sau khi đi qua nhiều tài khoản đều chuyển về 01 tài khoản.

Lúc này, ở một diễn biến khác, nguồn tin từ những bị hại cung cấp cho biết, có người tên Thủy ở phường Tích Lương thường đến gặp gỡ, nói rằng đang tích điểm khuyến mại, tăng tương tác trên các ứng dụng online và mượn điện thoại để thao tác. Thời gian đối tượng mượn điện thoại sử dụng trùng với thời điểm tài khoản của các bị hại phát sinh khoản vay tiền online và trùng với thời điểm tài khoản cuối cùng của các đối tượng nhận được tiền.

Kết hợp những thông tin trên, Cơ quan Công an dựng lên 2 đối tượng nghi vấn là: Nguyễn Ngọc Bích Thủy, sinh năm 2005 và chồng là Phan Hoài Nam, sinh năm 1997, trú tại Tổ 6, phường Tích Lương. Ngày 07/11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành khám xét khẩn cấp người, chỗ ở đối với Nguyễn Ngọc Bích Thủy và Phan Hoài Nam. Qua khám xét phát hiện, thu giữ: 29 sim điện thoại, 02 khay thẻ sim, 01 thiết bị GSM có thể lắp online đồng thời 32 sim, gần 20 thẻ ngân hàng các loại, một số thiết bị máy tính, điện thoại di động và nhiều giấy tờ, tài liệu khác liên quan.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Bích Thủy

Tang vật của vụ án gồm thiết bị máy tính, GSM, sim điện thoại, thẻ ngân hàng...

Quá trình đấu tranh với Nguyễn Ngọc Bích Thủy đã xác định được: Do đang cần tiền và có chút hiểu biết lẫn mánh khóe trong việc khai thác, sử dụng các thiết bị thông tin liên lạc, Thủy đã mua thiết bị GSM, thu thập các sim điện thoại đã được kích hoạt và thu thập hàng trăm tài khoản ngân hàng. Khi có đủ các điều kiện về thiết bị, tài khoản… Thủy bắt đầu lân la đến các khu nhà trọ, tiếp cận, làm quen với sinh viên, người lao động và tìm cách thực hiện hành vi phạm tội.

Tại Cơ quan Công an, đối tượng này khai nhận: "Trong khoảng thời gian tháng 9-10/2025, đã đến các khu nhà trọ gặp gỡ, trao đổi, hướng dẫn các sinh viên cài đặt ứng dụng Viettel money và xin Voucher giảm giá, sau khi hoàn thành sẽ hỗ trợ mỗi người từ 100.000đ đến 200.000đ. Khi được mọi người tin tưởng, tự mình trực tiếp vào ứng dụng Viettel Money trên điện thoại của bị hại, lén lút tạo hồ sơ vay thấu chi, quét nhận diện khuôn mặt, lấy mã OTP của bị hại chuyển cho đồng phạm đang chờ sẵn rồi chiếm quyền sử dụng tài khoản. Sau khi số tiền được giải ngân vào tài khoản của bị hại thì nhanh chóng chuyển tiền đến tài khoản của mình hoặc các tài khoản của đồng phạm, xóa lịch sử giao dịch hoặc gỡ luôn ứng dụng khỏi điện thoại và chiếm đoạt số tiền của bị hại".

Đến thời điểm hiện tại, Cơ quan Công an xác định, nhóm đối tượng của Nguyễn Ngọc Bích Thủy đã thực hiện việc chiếm đoạt tài sản của 13 bị hại với số tiền gần 300 triệu đồng.

Ngày 14/11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra Quyết định khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" để điều tra, làm rõ. Ngoài hành vi trên, Cơ quan Công an đang tiếp tục củng cố tài liệu, xác minh làm rõ hành vi mua bán hàng trăm tài khoản ngân hàng của đối tượng Nguyễn Ngọc Bích Thủy và đồng bọn.

Những ai là người bị hại, người có liên quan trong vụ án trên thì liên hệ ngay với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên hoặc Công an các xã, phường để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.



Theo Công an tỉnh Thái Nguyên







