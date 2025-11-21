Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tài khoản dù không sử dụng vẫn bị thu phí, ngân hàng khuyên khách hàng làm ngay điều này

21-11-2025 - 15:02 PM | Smart Money

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Khách hàng VIB có thể thực hiện một trong ba cách sau để tránh bị ngân hàng thu phí tài khoản không hoạt động.

Từ tháng 12/2025, Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) sẽ thực hiện thu phí 10.000 đồng/tháng (chưa VAT) với các Tài khoản thanh toán (TKTT) không phát sinh giao dịch. Ngân hàng cho biết, đây là chính sách phổ biến trong ngành ngân hàng nhằm khuyến khích khách hàng quản lý tài khoản hiệu quả hơn. Tuy nhiên, việc tránh khoản phí này cực kỳ đơn giản.

Tài khoản nào sẽ bị thu phí?

VIB thực hiện thu phí 10.000 đồng/tháng (chưa VAT) với các TKTT mở tại quầy dịch vụ khách hàng và không phát sinh giao dịch chủ động của khách hàng trong vòng 12 tháng liên tục trở lên.

Các TKTT không hoạt động nhưng không đủ số dư, VIB sẽ thực hiện thu phí trên phần số dư còn lại, phần phí còn thiếu không thể thu được sẽ được miễn cho KH. Thời gian thu phí trong vòng 15 ngày đầu của mỗi tháng.

Ba cách tránh phí tài khoản không hoạt động

Cách 1: Thực hiện một giao dịch tăng số dư tài khoản

Đây là cách đơn giản nhất nếu tài khoản của khách hàng không hoạt động dưới 60 tháng. Khách hàng chỉ cần thực hiện một giao dịch ghi Có vào tài khoản, chẳng hạn như: Chuyển tiền từ tài khoản khác vào; Nhận tiền từ người thân, bạn bè; Nạp tiền mặt tại quầy giao dịch hoặc ATM...

Chỉ cần một giao dịch đơn giản, tài khoản của người dùng sẽ được kích hoạt trở lại và tránh được khoản phí quản lý không hoạt động.

Cách 2: Đến chi nhánh/phòng giao dịch để kích hoạt lại

Nếu tài khoản đã không hoạt động trong thời gian dài (từ 60 tháng trở lên), khách hàng cần đến Chi nhánh hoặc Phòng Giao dịch VIB gần nhất để được hỗ trợ kích hoạt lại tài khoản. 

Cách 3: Đóng tài khoản nếu không còn nhu cầu sử dụng

Nếu khách hàng không còn nhu cầu sử dụng tài khoản, giải pháp tốt nhất là đến Chi nhánh/Phòng Giao dịch VIB để thực hiện đóng tài khoản. Việc này giúp người dùng hoàn toàn tránh được các khoản phí phát sinh trong tương lai và quản lý tài chính cá nhân gọn gàng hơn.

Ngân hàng cũng cho biết thêm, để tránh tình trạng tài khoản không hoạt động, khách hàng nên:

- Thường xuyên kiểm tra các tài khoản đang sở hữu

- Sử dụng tài khoản cho các giao dịch thường xuyên như thanh toán hóa đơn, mua sắm online

- Đóng các tài khoản không còn sử dụng để tránh quên và phát sinh phí.

Linh San

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
"Thanh toán bằng chuyển tiền thì khách rời cửa hàng là hết, khiếu nại gần như vô nghĩa, còn với QR payment thì người mua sẽ được bảo vệ"

"Thanh toán bằng chuyển tiền thì khách rời cửa hàng là hết, khiếu nại gần như vô nghĩa, còn với QR payment thì người mua sẽ được bảo vệ" Nổi bật

BIDV thông báo một thay đổi quan trọng từ ngày mai 21/11: Nhiều khách hàng có thể bị tác động

BIDV thông báo một thay đổi quan trọng từ ngày mai 21/11: Nhiều khách hàng có thể bị tác động Nổi bật

Khách hàng Agribank lưu ý: Thời gian ngân hàng tạm dừng dịch vụ chuyển tiền, thẻ ghi nợ,... để cập nhật hệ thống

Khách hàng Agribank lưu ý: Thời gian ngân hàng tạm dừng dịch vụ chuyển tiền, thẻ ghi nợ,... để cập nhật hệ thống

15:00 , 21/11/2025
8 trường hợp nhận tiền về tài khoản cá nhân phải nộp thuế, người dân cả nước ai cũng cần biết

8 trường hợp nhận tiền về tài khoản cá nhân phải nộp thuế, người dân cả nước ai cũng cần biết

13:37 , 21/11/2025
Vietcombank thông báo tới tất cả những ai nhận được tin nhắn có nội dung sau

Vietcombank thông báo tới tất cả những ai nhận được tin nhắn có nội dung sau

11:10 , 21/11/2025
Khác Việt Nam, vì sao người bán ở nhiều quốc gia chủ động quét mã QR người mua để thanh toán?

Khác Việt Nam, vì sao người bán ở nhiều quốc gia chủ động quét mã QR người mua để thanh toán?

09:38 , 21/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên