Chớ dại sắm áo khoác màu mè, xu hướng năm nay là 5 kiểu áo màu trung tính rất sang và dễ phối đồ

Mùa đông luôn là thời điểm để chị em thể hiện gu thời trang cá nhân với những lớp trang phục ấm áp và phong cách. Và năm nay, một trong những xu hướng nổi bật chính là các mẫu áo khoác màu trung tính. Những gam màu này không chỉ dễ dàng phối đồ mà còn mang lại vẻ ngoài thanh lịch, sang trọng. Hãy cùng khám phá những chiếc áo khoác màu trung tính "hot" nhất mùa đông năm nay.

Áo blazer

Áo blazer từ lâu đã trở thành một món đồ không thể thiếu trong tủ đồ của bất kỳ tín đồ thời trang nào. Áo blazer không chỉ là lựa chọn lý tưởng cho những ngày công sở, mà còn có thể dễ dàng phối hợp với nhiều trang phục khác nhau để tạo nên những outfit hoàn hảo để xuống phố ngày đông. Màu sắc trung tính của blazer càng làm tăng thêm sự thanh lịch cho người mặc.

Áo blazer màu đen là chiếc áo cơ bản và dễ dàng kết hợp nhất trong mọi hoàn cảnh. Tuy nhiên, để làm mới mình, bạn có thể chọn áo blazer màu be, xám hoặc trắng kem. Những gam màu này không chỉ phù hợp với những bộ trang phục công sở mà còn là sự lựa chọn tuyệt vời cho những buổi đi chơi hay tiệc tùng nhẹ nhàng. Đặc biệt, áo blazer có thể kết hợp dễ dàng với quần tây, váy midi, thậm chí là quần jeans, mang lại vẻ ngoài vừa nghiêm túc lại không kém phần sành điệu.

Áo khoác dạ dáng dài

Mùa đông năm nay không thể thiếu áo khoác dạ dáng dài, một item cổ điển nhưng chưa bao giờ lỗi mốt. Không chỉ giữ ấm hiệu quả, áo khoác dạ còn là biểu tượng của sự sang trọng và lịch lãm. Những chiếc áo khoác dạ màu trung tính như màu xám, be, hoặc màu nâu sẫm luôn là lựa chọn ưu tiên trong các bộ sưu tập quần áo mùa đông của các quý cô sành điệu.

Một chiếc áo khoác dạ dáng dài với chi tiết nhấn eo sẽ giúp bạn tôn lên đường cong cơ thể, đồng thời tạo cảm giác gọn gàng, thanh thoát. Dù là mặc đi làm, đi chơi hay dạo phố, chiếc áo khoác dạ sẽ luôn là lựa chọn hoàn hảo giúp bạn vừa ấm áp lại vừa thời thượng. Những gam màu trung tính sẽ giúp bạn dễ dàng phối đồ mà không lo bị "lạc quẻ".

Áo khoác da

Nếu bạn yêu thích sự cá tính và mạnh mẽ nhưng vẫn muốn giữ được nét sang trọng, thì áo khoác da chính là sự lựa chọn lý tưởng. Mùa đông năm nay, áo khoác da màu đen và nâu là hai gam màu cực kỳ "hot" bởi chúng dễ phối hợp với nhiều trang phục và mang lại vẻ ngoài đầy cuốn hút.

Áo khoác da luôn mang đến một phong cách bụi bặm, phóng khoáng nhưng vẫn đầy quyến rũ. Dù là áo khoác da dáng ngắn hay dáng dài, bạn đều có thể kết hợp với nhiều loại trang phục khác nhau như áo len, quần jeans, chân váy hoặc thậm chí là váy liền. Đặc biệt, áo khoác da màu đen luôn là lựa chọn an toàn, không bao giờ lỗi mốt, còn áo khoác da màu nâu lại mang đến vẻ ấm áp, dễ chịu và dễ phối hợp với các màu sắc khác trong tủ đồ của bạn.

Áo khoác màu be

Áo khoác màu be là một trong những xu hướng thời trang mùa đông được yêu thích nhất trong những năm gần đây. Màu be mang đến vẻ ngoài thanh thoát, nhẹ nhàng và cực kỳ trang nhã. Đặc biệt, áo khoác màu be không chỉ phù hợp cho những quý cô yêu thích sự trẻ trung, hiện đại mà còn rất dễ dàng kết hợp với các món đồ khác.

Nếu bạn muốn "hack" chiều cao trong mùa đông này, hãy chọn áo khoác màu be dáng lửng. Kiểu áo khoác này sẽ giúp bạn trông cao ráo hơn mà vẫn đảm bảo giữ ấm cho cơ thể trong những ngày lạnh giá. Đặc biệt, áo khoác màu be có thể kết hợp với nhiều màu sắc và chất liệu khác nhau, từ áo len, quần jeans cho đến váy midi, mang đến sự linh hoạt trong phong cách.

Áo trench coat

Áo trench coat từ lâu đã là món đồ yêu thích của hội sành mặc. Với thiết kế dài, thường được làm từ chất liệu dạ hoặc vải kaki, áo trench coat không chỉ giúp bạn giữ ấm mà còn mang đến vẻ ngoài rất thanh lịch và sang trọng. Màu sắc trung tính như beige, nâu hay xám là những lựa chọn tuyệt vời cho chiếc áo này, giúp bạn dễ dàng kết hợp với nhiều bộ trang phục khác nhau.

Một chiếc áo trench coat kết hợp với quần skinny, boots cao cổ và một chiếc túi xách đơn giản sẽ tạo nên một bộ outfit hoàn hảo cho mùa đông. Mặc dù trench coat phảng phất nét cổ điển, nhưng mùa đông năm nay, chiếc áo này vẫn giữ được vị thế của mình và khiến bất kỳ ai mặc vào cũng đều trở nên cuốn hút.

Ảnh: Sưu tầm