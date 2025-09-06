Chợ “nhà giàu” Hà Nội sáng Rằm tháng 7: Gà ngậm hoa hồng giá nửa triệu đồng một con

Chị Thắm – người làm mẹt hoa cho biết, dịp Rằm tháng 7 năm này, chị nhận đặt trước khoảng 30 mẹt hoa. “Nhu cầu mua mẹt hoa cúng rất cao vì nhiều người bận rộn, không có thời gian đi chọn từng loại hoa. Chỉ cần mua một mẹt đầy đủ là có thể bày lên bàn thờ ngay".