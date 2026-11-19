Sở Xây dựng TPHCM vừa có thông báo về việc cho thuê nhà do Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng quản lý, khai thác theo phương án chấp thuận của UBND TPHCM.

Theo đó, Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng quản lý TPHCM đã phê duyệt đơn giá cho thuê nhà, đất không sử dụng vào mục đích để ở đối với 26 cơ sở nhà, đất.

TPHCM hiện có nhiều nhà đất công dư dôi.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thuê nhà (gắn với quyền sử dụng đất) nộp phiếu đăng ký thuê nhà do Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng phát hành và tiền đặt trước được xác định bằng 5% của tiền thuê nhà cho cả thời hạn thuê nhà theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị quyết số 31/2026/NQ-CP.

Trường hợp thuộc đối tượng ưu tiên thuê nhà thì phải nộp bản sao các hồ sơ, tài liệu chứng minh thuộc đối tượng ưu tiên. Nếu có nhu cầu xem nhà trước khi nộp phiếu đăng ký thuê nhà, tiền đặt trước, tổ chức, cá nhân có nhu cầu thuê nhà đăng ký với Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng.

Việc xác định người được quyền thuê nhà được thực hiện theo Điều 8, Điều 9 Nghị quyết số 31/2026/NQ-CP ngày 24/6/2026 của Chính phủ.

Danh sách chi tiết 26 nhà đất TPHCM cần cho thuê: