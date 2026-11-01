Cổng Parabol của Đại học Bách khoa Hà Nội - công trình được xây dựng từ năm 1965, đã gắn bó với nhiều thế hệ sinh viên, đang bước vào một cuộc di dời đặc biệt. Thay vì phá bỏ để phục vụ dự án mở rộng đường thuộc dự án Trục không gian Quốc lộ 1A, công trình nặng khoảng 40 tấn được lựa chọn phương án di dời nguyên khối, lùi sâu vào bên trong khuôn viên trường.

Toàn bộ kinh phí thực hiện được Tập đoàn Vingroup tài trợ. Đơn vị được lựa chọn thi công là Công ty TNHH MTV Tư Lũy, doanh nghiệp gắn với thương hiệu "Thần đèn Tư Lũy", nổi tiếng trong lĩnh vực di dời nhà cửa và các công trình kiến trúc.

Theo phương án thi công, cổng Parabol được gia cường bằng hệ nẹp cứng nặng khoảng 30 tấn trước khi cắt móng và đưa lên hệ thống con lăn để dịch chuyển. Công trình dự kiến được di dời khoảng 20 m, với tốc độ 2–3 m mỗi giờ. Tại vị trí mới, cổng còn được nâng cốt thêm 12 cm nhằm bảo đảm cao độ phù hợp với mặt đường Giải Phóng sau khi mở rộng.

Với công trình đã tồn tại hơn 60 năm, mang kết cấu vòm cong đặc trưng và giá trị biểu tượng đối với nhà trường, thách thức lớn nhất không chỉ nằm ở việc dịch chuyển khối bê tông nặng hàng chục tấn, mà còn là bảo toàn hình dáng, kết cấu và sự nguyên vẹn của công trình.

Đứng sau việc di dời công trình biểu tượng này là một thương hiệu được gây dựng từ miền Tây Nam Bộ, gắn với hành trình đặc biệt của một người thợ mới học hết lớp 4, từ nghề đóng xuồng ghe bước sang lĩnh vực di dời những công trình nặng cả trăm tấn.

Người thợ học hết lớp 4 và hành trình trở thành "thần đèn" miền Tây

Người sáng lập thương hiệu Tư Lũy là ông Lương Thành Lũy, quê ở Chợ Mới, An Giang. Sinh ra trong một gia đình nghèo, đông con, ông chỉ học hết lớp 4 trường làng rồi nghỉ học, theo nghề thợ mộc và đóng xuồng ghe.

Ít ai ngờ rằng chính công việc này lại trở thành nền tảng cho sự nghiệp đặc biệt của ông sau này. Từ kinh nghiệm đóng ghe, ông Lũy tích lũy được những hiểu biết thực tế về cách nâng đỡ, phân bổ lực và dịch chuyển các vật thể có trọng lượng lớn. Từ đó, ông bắt đầu tìm tòi, học hỏi kỹ thuật di dời nhà cửa – một công việc đòi hỏi khả năng xử lý kết cấu và kiểm soát tải trọng phức tạp.

N năm 1990, ông chính thức theo đuổi nghề này. Những công trình đầu tiên chủ yếu là nhà gỗ, nhà cấp 4 tại An Giang và các tỉnh lân cận. Qua từng dự án, quy mô công việc dần mở rộng, từ nhà dân đến đình, chùa và những công trình kiến trúc có kết cấu phức tạp.

Ông Lũy không phải người đầu tiên làm nghề di dời nhà tại Việt Nam. Tuy nhiên, ông được biết đến là một trong những người có công đưa nghề này phát triển tại Chợ Mới, đồng thời truyền lại kinh nghiệm cho nhiều thế hệ thợ sau này.

Ở thời kỳ đầu, kỹ thuật di dời chủ yếu dựa vào hệ thống con đội, dầm đỡ, con lăn và đường trượt. Công trình được nâng khỏi nền móng, gia cố tại các vị trí chịu lực rồi dịch chuyển từng bước đến địa điểm mới. Quá trình này đòi hỏi sự tính toán cẩn trọng về tải trọng, độ cân bằng và khả năng chịu lực của kết cấu. Chỉ một sai lệch nhỏ trong khâu gia cố hoặc nâng đỡ cũng có thể ảnh hưởng đến toàn bộ công trình.

Từ những căn nhà dân dụng, tên tuổi Tư Lũy dần được biết đến qua các công trình có quy mô lớn hơn. Nổi bật trong số đó là việc di dời, chỉnh hướng các công trình tôn giáo và kiến trúc cổ tại miền Tây Nam Bộ.

Một trong những dự án đáng chú ý nhất là chùa Vạn Linh trên núi Cấm, An Giang, có kích thước khoảng 34 x 14 m, trọng lượng hơn 1.500 tấn. Phương án thi công đặt ra yêu cầu kéo lùi ngôi chùa khoảng 20 m, đồng thời xoay 90 độ, thay đổi hướng chính điện từ Nam sang Đông.

Đây là bài toán kỹ thuật phức tạp bởi việc di chuyển một công trình có trọng lượng lớn, kết cấu cố định và nhiều chi tiết kiến trúc đòi hỏi phải kiểm soát chặt chẽ lực nâng, điểm chịu tải và độ ổn định trong suốt quá trình thi công.

Ngoài chùa Vạn Linh, Tư Lũy còn gắn với nhiều công trình như chùa Vĩnh Tràng ở Tiền Giang, chùa Liên Hoa, chùa Nam Tông và đình Long Hưng. Ông cũng từng thực hiện việc di dời, nâng chỉnh nhà ở, trụ sở cơ quan và các công trình dân dụng tại nhiều địa phương.

Từ người thợ đóng ghe ở Chợ Mới, ông Lũy trở thành cái tên được nhiều người tìm đến khi có nhu cầu di chuyển nhà cửa mà không muốn phá bỏ công trình cũ. Biệt danh "thần đèn" cũng từ đó gắn với ông và đội ngũ thợ do ông gây dựng.

Tuy nhiên, hành trình của người thợ đặc biệt này không kéo dài như nhiều người kỳ vọng. Ngày 21/3/2011, ông Lương Thành Lũy qua đời ở tuổi 55 do xuất huyết não, khi công trình di dời chùa Vạn Linh vẫn còn dang dở.

Sự ra đi của người sáng lập đặt thương hiệu Tư Lũy trước một thử thách lớn: duy trì hoạt động của một doanh nghiệp mà năng lực và uy tín trong nhiều năm gần như gắn liền với kinh nghiệm của người đứng đầu.

Người vợ tiếp quản doanh nghiệp, duy trì thương hiệu Tư Lũy

Sau khi ông Lũy qua đời, vợ ông là bà Nguyễn Thị Mè tiếp tục gắn bó với công việc và thương hiệu do chồng gây dựng.

Về pháp nhân, Công ty TNHH MTV Tư Lũy được thành lập ngày 18/11/2009, trước thời điểm ông Lũy qua đời gần 2 năm. Doanh nghiệp đăng ký ngành nghề chính là phá dỡ công trình xây dựng, trong đó có hoạt động di dời nhà, xưởng và các công trình. Việc thành lập công ty giúp hoạt động vốn được tổ chức chủ yếu theo mô hình đội thợ có thêm tư cách pháp nhân để ký kết, thực hiện hợp đồng với các tổ chức và doanh nghiệp.

Theo thông tin giới thiệu trên website, Tư Lũy hiện cung cấp nhiều dịch vụ liên quan đến xây dựng và xử lý công trình, gồm di dời nhà cửa, nhà xưởng, nâng nhà, nâng nền, xử lý nhà nghiêng, gia cố móng, ép cọc và thi công các hạng mục nền móng.

Như vậy, hoạt động của doanh nghiệp không còn giới hạn ở việc di chuyển nhà cửa nguyên khối, mà đã mở rộng sang các dịch vụ cải tạo, nâng chỉnh và xử lý nền móng công trình.

Về quy mô, website doanh nghiệp công bố đội ngũ khoảng 40 kỹ thuật viên, kỹ sư, hơn 1.000 khách hàng và 600 công trình đã thực hiện. Trong danh mục công trình được giới thiệu, Tư Lũy cho biết đã thực hiện nhiều dự án tại TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đắk Lắk, An Giang, Phú Quốc và các tỉnh miền Tây.

Đáng chú ý, doanh nghiệp giới thiệu từng di dời một cổng chùa nặng hơn 60 tấn tại Bà Rịa - Vũng Tàu, dịch chuyển lùi 5 m và nâng cao thêm 60 cm. Một dự án khác là nâng nhà cổ hơn 40 năm tuổi tại Bình Chánh lên 1,2 m nhằm khắc phục tình trạng ngập nước.

Tại Phú Quốc, doanh nghiệp cũng giới thiệu công trình di dời một căn nhà cấp 4 rộng 160 m², lùi về phía sau 25 m. Ngoài ra còn có các dự án nâng chánh điện, di dời biệt thự và xử lý nhà nghiêng.

Không chỉ hoạt động trong nước, Tư Lũy còn giới thiệu đã triển khai công trình tại một số thị trường nước ngoài như Philippines, Malaysia và Italy.



