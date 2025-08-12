Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cho trẻ xem điện thoại nhiều, cha mẹ đang "rước" cho con mối nguy đáng sợ

12-08-2025 - 08:35 AM | Sống

Chỉ cần mỗi ngày dành thêm 3 giờ trước màn hình, trẻ có thể đối mặt với nguy cơ mắc nhiều bệnh nguy hiểm.

Trẻ em dành quá nhiều thời gian trước màn hình điện thoại, tivi hoặc các thiết bị điện tử khác không chỉ ảnh hưởng đến mắt hay giấc ngủ, mà còn làm tăng nguy cơ đáng sợ về sức khỏe.

Đây là cảnh báo được đưa ra trong một nghiên cứu mới của các nhà khoa học Đan Mạch, công bố ngày 6/8 trên tạp chí của Hiệp hội Tim mạch Mỹ.

Nghiên cứu được thực hiện trên hơn 1.000 trẻ em và thanh thiếu niên trong độ tuổi 10-18, theo dõi thói quen sử dụng thiết bị điện tử cũng như thời gian ngủ của từng người.

Cho trẻ xem điện thoại nhiều, cha mẹ đang "rước" cho con mối nguy đáng sợ- Ảnh 1.

Chỉ cần mỗi ngày dành thêm 3 giờ trước màn hình, trẻ có thể đối mặt với nguy cơ mắc bệnh tim và rối loạn chuyển hóa cao hơn từ 25-50% so với bạn bè cùng trang lứa. (Ảnh minh hoạ)

Các chuyên gia phân tích mối liên hệ giữa thời gian tiếp xúc với màn hình và những yếu tố nguy cơ liên quan đến bệnh tim mạch và các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng bao gồm huyết áp cao, cholesterol cao, tình trạng kháng insulin hoặc nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Đáng chú ý, nhóm nghiên cứu phát hiện chỉ cần tăng thêm 3 giờ tiếp xúc màn hình mỗi ngày, một đứa trẻ có thể đối mặt với nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến tim và rối loạn chuyển hóa cao hơn từ 25-50% so với bạn bè cùng lứa tuổi.

Ông David Horner, tác giả chính của nghiên cứu và là nhà nghiên cứu tại Đại học Copenhagen, nhận định: “Nếu xu hướng này diễn ra trên quy mô toàn bộ dân số trẻ, nguy cơ mắc bệnh tim mạch từ sớm sẽ tăng đáng kể và có thể kéo dài đến khi trưởng thành. Điều này đồng nghĩa với việc gánh nặng bệnh tật của xã hội trong tương lai sẽ trở nên nghiêm trọng hơn.

Hiện giới khoa học vẫn còn nhiều tranh luận về mức độ và cơ chế tác động tiêu cực của việc sử dụng thiết bị điện tử đối với sức khỏe trẻ em và thanh thiếu niên. Tuy nhiên, phần lớn chuyên gia đều đồng thuận rằng đây là nhóm đối tượng dễ bị ảnh hưởng nhất do cơ thể và hệ thống chuyển hóa vẫn đang trong quá trình phát triển.

Tính năng mới trên điện thoại Samsung phát hiện cuộc gọi lừa đảo


 

Theo Huỳnh Duy

Đời sống & pháp luật

