Tính năng mới trên điện thoại Samsung phát hiện cuộc gọi lừa đảo

Trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao có thể dùng AI để sao chép giọng nói của người thân nhằm mục đích lừa đảo, Samsung đã công bố một giải pháp mới để bảo vệ người dùng.

Theo thông báo trên diễn đàn cộng đồng của Samsung tại Hàn Quốc, một tính năng có tên "Voice Phishing Suspected Call Alert" (Cảnh báo cuộc gọi nghi ngờ lừa đảo bằng giọng nói) sẽ được tích hợp trực tiếp vào phiên bản One UI 8. Đây được xem là một bản nâng cấp đáng giá từ tính năng Smart Call đã khá quen thuộc với người dùng.

Tính năng phát hiện cuộc gọi lừa đảo trên điện thoại Samsung chạy One UI 8

Cơ chế hoạt động của công cụ này khá đơn giản và dựa trên cơ sở dữ liệu từ các cơ quan chức năng của Hàn Quốc (Cơ quan Cảnh sát Quốc gia và Viện Điều tra Khoa học Quốc gia).

Khi người dùng thực hiện một cuộc gọi đi đến một số điện thoại lạ (chưa lưu trong danh bạ), điện thoại sẽ tự động hiển thị một cảnh báo "đang phát hiện". Hệ thống sẽ phân tích cuộc gọi theo thời gian thực. Nếu phát hiện các dấu hiệu trùng khớp với kịch bản lừa đảo trong cơ sở dữ liệu, một cảnh báo sẽ được đưa ra ngay lập tức.

Hai hạn chế lớn khiến tính năng chưa thực sự hữu dụng

Dù là một công cụ bảo mật đầy tiềm năng, tính năng này lại đi kèm hai điểm yếu nghiêm trọng.

Chỉ hỗ trợ tại Hàn Quốc: Samsung xác nhận rằng trong giai đoạn đầu, tính năng này sẽ chỉ được triển khai giới hạn tại thị trường nội địa. Nguyên nhân là vì nó phụ thuộc hoàn toàn vào cơ sở dữ liệu của các cơ quan chức năng tại nước này.

Chỉ hoạt động với cuộc gọi đi: Đây là thiếu sót lớn và khó hiểu nhất. Tính năng này chỉ phân tích các cuộc gọi đi từ người dùng, chứ không phải các cuộc gọi đến. Trong khi đó, hầu hết các vụ lừa đảo đều bắt nguồn từ việc kẻ gian chủ động gọi cho nạn nhân. Điều này có nghĩa là người dùng vẫn hoàn toàn không được bảo vệ trong những tình huống phổ biến nhất.

Đây rõ ràng là một bước đi đúng hướng của Samsung trong cuộc chiến chống lại các mối đe dọa an ninh mạng mới. Tuy nhiên, để tính năng này thực sự trở thành một công cụ bảo vệ hiệu quả, Samsung sẽ cần phải sớm khắc phục điểm yếu về cuộc gọi đến và tìm giải pháp mở rộng phạm vi hoạt động ra toàn cầu.